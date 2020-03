Οικονομία

Μιχαηλίδου για κορονοϊό: τα μέτρα για τη θωράκιση του τομέα πρόνοιας

Οι τρεις άξονες των μέτρων που έλαβε η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, για τον τομέα της πρόνοιας.

Μία σειρά μέτρων για τη θωράκιση των φορέων πρόνοιας και την προφύλαξη ευπαθών ομάδων και εργαζομένων απέναντι στον κορονοϊό, αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών στη χώρα μας, έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, που αντιμετωπίζει η χώρα.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, μαζί με τις υπηρεσίες του υπουργείου, δούλευαν χωρίς διακοπή σε πλήρη συντονισμό με το υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων αυτών. Χαρακτηριστικά, όλες οι διαδικασίες από πλευράς υπουργείου για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ολοκληρώθηκαν μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κ. Μιχαηλίδου δήλωσε: «Στόχος μας είναι να δράσουμε προληπτικά, γρήγορα και έγκαιρα. Ως προς την αναστολή λειτουργίας προνοιακών δομών και υπηρεσιών, ζητήσαμε τις κατευθύνσεις του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την αποφυγή της διασποράς του ιού, ως οφείλαμε. Ως προς τις δημόσιες προνοιακές δομές, από τις οποίες εξαρτώνται χιλιάδες συμπολίτες μας, η κινητοποίησή μας ήταν άμεση: προχωρήσαμε ήδη στην πρόσληψη 500 επιπλέον υπαλλήλων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία τους. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα, βρισκόμαστε σε επιφυλακή για την προσαρμογή των μέτρων, που έχουν ληφθεί ή και τη λήψη επιπλέον, εφόσον κριθούν απαραίτητα».

Αναλυτικότερα, τα μέτρα που έλαβε η υφυπουργός Εργασίας, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, για τον τομέα της πρόνοιας κινήθηκαν σε τρεις άξονες:

1. Μέτρα για τη στήριξη των φορέων πρόνοιας και των εργαζομένων

- Το υπουργείο προβαίνει στην άμεση πρόσληψη με ειδική ταχύρρυθμη διαδικασία 500 επαγγελματιών (ιατρών, των νοσηλευτών- νοσοκόμων, των φροντιστών-επιμελητών, των μαγείρων-τραπεζοκόμων και των καθαριστών-ιών), αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 28% του έμψυχου δυναμικού των δομών. Από το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου, που εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μέχρι αυτήν την Παρασκευή 20 Μαρτίου, νομοθετήθηκαν και προκηρύχθηκαν οι 500 θέσεις σε προνοιακές δομές και ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία γι' αυτές.

- Ανεστάλη η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης ανηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, των Κέντρων Δημιουργικής Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες και, εν γένει, όλων των προνοιακών δομών ανοιχτής φροντίδας, στις οποίες δεν διανυκτερεύουν ωφελούμενοι, με ταυτόχρονη διασφάλιση πόρων για τη χρηματοδότηση των αναγκών τους.

- Χορηγήθηκε άδεια ειδικού σκοπού σε γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, που είναι ωφελούμενοι δομών ανοιχτής φροντίδας και οι οποίοι, λόγω της αναστολής λειτουργίας των δομών, θα έχουν την ευθύνη των παιδιών τους όλο το 24ωρο.

- Δόθηκε εντολή για συνέχιση της εξυπηρέτησης των πολιτών στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τα Κέντρα Αποκατάστασης, δεδομένης της αναγκαίας νοσηλευτικής φροντίδας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ, ταυτόχρονα, ζητήθηκε η αραίωση της συχνότητας των επισκέψεων για την αποφυγή του συγχρωτισμού τόσο σε αυτά, όσο και σε όλες τις προνοιακές δομές, που εποπτεύονται από το υπουργείο.

- Ανεστάλησαν τα επισκεπτήρια σε κλειστές δομές, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού σε φιλοξενούμενους σε αυτές από τρίτους.

2. Επιδοματικές παροχές

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, για να περιορίσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προσέλευσή τους σε σημεία εξυπηρέτησης, όπως τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων και τα κατά τόπους γραφεία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), αποφασίστηκε:

- Η παράταση καταβολής για τρεις μήνες αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων σε περίπτωση επανεξέτασης από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) έως τις 31 Μαρτίου 2020.

- Η παράταση καταβολής για έναν μήνα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος στέγασης, σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει ήδη υποβάλει νέα αίτηση ή δεν την έχει υποβάλει ηλεκτρονικά. Ήδη, μάλιστα, έχουν ενημερωθεί σχετικά οι δικαιούχοι, μέσω της αποστολής περισσότερων από 120.000 μηνυμάτων και e-mails.

- Η μη προσμέτρηση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα γέννησης των 2.000 ευρώ των μηνών Μαρτίου-Απριλίου.

3. Εξυπηρέτηση πολιτών

- Λήφθηκαν μέτρα ενίσχυσης της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των δικαιούχων επιδομάτων από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, όπως η αύξηση των γραμμών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και η διάθεση για ηλεκτρονική αλληλογραφία περισσότερων ηλεκτρονικών διευθύνσεων των υπηρεσιών του οργανισμού, ενώ σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης προβλέπεται η προσέλευση των πολιτών στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού, κατόπιν ραντεβού.

- Δόθηκε εντολή στη διαχειριστική αρχή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους οι προγραμματισμένες διανομές τροφίμων στους δικαιούχους να πραγματοποιηθούν - όπου αυτό είναι εφικτό - κατ' οίκον και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής συγχρωτισμού και αυστηρής τήρησης κανόνων υγιεινής στα σημεία διανομής με φυσική παρουσία.