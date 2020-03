Κοινωνία

Η ορειβασία κατέληξε σε τραγωδία στους Στρόπωνες

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον άτυχο νέο.

Από γκρεμό βάθους 40 μέτρων ανέσυραν νεκρό οι πυροσβέστες έναν νέο 21ενός ετών στους Στρόπωνες της Εύβοιας.

Πρόκειται για μια δύσβατη περιοχή στο όρος Ξηροβούνι κοντά στους Στρόπωνες όπου ο άτυχος νέος από την Αθήνα μαζί με δύο φίλους του είχε πάει για ορειβασία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο θάνατος του νεαρού προήλθε από πτώση και ήταν ακαριαίος.

Από νωρίς το απόγευμα σήμανε συναγερμός στις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Δώδεκα πυροσβέστες από τη Χαλκίδα και ένα κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία είχαν μεταβεί στη δύσβατη περιοχή για να αρχίσουν τις έρευνες.