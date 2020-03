Κόσμος

Τζόνσον για κορονοϊό: είμαστε δύο εβδομάδες πίσω από την Ιταλία στην εξάπλωση του ιού

Το Eθνικό Σύστημα Υγείας ενδέχεται να «υπερφορτωθεί», προειδοποιεί ο πρωθυπουργός της Βρετανίας...

Το βρετανικό Eθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ενδέχεται να «υπερφορτωθεί» από την πανδημία του κορονοϊού, όπως το ιταλικό σύστημα υγείας σε μόλις δύο εβδομάδες, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, τονίζοντας πως η χώρα βρίσκεται μόλις «δύο ή τρεις» εβδομάδες πίσω από την Ιταλία στην εξάπλωση του κορονοϊού. Ο αριθμός των θανάτων στην Ιταλία έφτασε χθες Σάββατο σχεδόν τους 5.000, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται μέχρι στιγμής στους 233.

Σε δηλώσεις που έκανε στην Sunday Telegraph και σε άλλες κυριακάτικες εφημερίδες ο Τζόνσον συνέστησε εκ νέου στους Βρετανούς να μείνουν στα σπίτια τους για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. «Αν δεν δράσουμε από κοινού, αν δεν κάνουμε την ηρωική και συλλογική εθνική προσπάθεια να επιβραδύνουμε την εξάπλωση – τότε είναι πολύ πιθανό το ίδιο μας το εθνικό σύστημα υγείας να υπερφορτωθεί με παρόμοιο τρόπο», είπε. «Οι Ιταλοί έχουν ένα εξαιρετικό σύστημα υγείας. Και όμως, οι γιατροί και οι νοσηλευτές τους έχουν εντελώς υπερφορτωθεί από τις απαιτήσεις», σημείωσε.

Συμβούλευσε τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από τους ηλικιωμένους γονείς τους σήμερα Κυριακή, Γιορτή της Μητέρας. «Το μόνο καλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε... είναι να τους γλυτώσουμε από τον κίνδυνο να μολυνθούν με μια πολύ επικίνδυνη ασθένεια», ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, η Βρετανία προέτρεψε 1,5 εκατομμύριο πολίτες που ταυτοποίησε το NHS ότι διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών ασθενειών εάν μολυνθούν με κορονοϊό, να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να προστατευθούν. Την Παρασκευή, η κυβέρνηση διέταξε το κλείσιμο παμπ, εστιατορίων, θεάτρων, κινηματογράφων και γυμναστηρίων. Καταστήματα αρχίζουν επίσης να κλείνουν.

«Έως και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στην Αγγλία που έχουν ταυτοποιηθεί από το NHS (Eθνικό Σύστημα Υγείας) ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρών ασθενειών εάν μολυνθούν με κορονοϊό, θα πρέπει να μείνουν σπίτι για να προστατευθούν», ανέφερε η κυβέρνηση σε ένα δελτίο τύπου. Μια ειδική τηλεφωνική γραμμή θα δημιουργηθεί για να βοηθηθούν όσοι την χρειάζονται περισσότερο. Τρόφιμα και φάρμακα μπορούν να παραδοθούν στο σπίτι για απομονωμένους ανθρώπους.

«Αυτή θα είναι μια περίοδο ιδιαίτερα βασανιστική για όσους πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας και γι 'αυτό παίρνουμε επείγουσα δράση για να διασφαλίσουμε ότι οι εξαιρετικά ευάλωτοι λαμβάνουν επιπλέον μέτρα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τα βασικά προϊόντα θα πρέπει να τους παρέχονται», δήλωσε ο υπουργός Στέγασης Ρόμπερτ Τζένρικ.

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας «θα έρθει σε επαφή με εκείνους που κινδυνεύουν περισσότερο να μολυνθούν από μια πολύ σοβαρή ασθένεια ως αποτέλεσμα του Covid-19 για να τους συστήσουν να μείνουν σπίτι για τουλάχιστον δώδεκα εβδομάδες», δήλωσε ο δρ. Πολ Τζόνσον διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας. «Αν λάβετε ένα γράμμα, είναι ζωτικής σημασίας να ενεργήσετε για την ίδια σας την προστασία, μην συμμετέχετε σε καμία συνάθροιση φίλων ή οικογένειας, μην βγαίνετε έξω για ψώνια, για αναψυχή ή για ταξίδια», πρόσθεσε ο Τζόνσον.

Η εξάπλωση του κοροναϊού επιταχύνθηκε τις τελευταίες ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, και έχει ήδη σκοτώσει 233 ανθρώπους. Σχολές, παμπ, εστιατόρια, θέατρα, κινηματογράφους έχουν κλείσει από την Παρασκευή.