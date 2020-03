Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Κροατία (εικόνες)

Σημαντικές ζημιές σε πολλά κτήρια, καταστράφηκαν αυτοκίνητα από καταρρεύσεις τοίχων.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Κροατία.

Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε βόρεια του Ζάγκρεμπ, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Ανηαρτήσεις στο διαδίκτυο δείχνουν κτήρια να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Δεν ειναι γνωστό αν υπάρχουν και τραυματίες ή θύματα.