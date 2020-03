Κόσμος

Κορονοϊός: “τελεσίγραφο” Μακρόν στον Τζόνσον για αυστηρότερα μέτρα

Ο Μακρόν απείλησε τον Τζόνσον με απαγόρευση εισόδου Βρετανών στην Γαλλία αν δεν λάμβανε αυστηρότερα μέτρα ενάντια στον κορονοϊό.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απείλησε να κλείσει τα σύνορα της χώρας του με το Ηνωμένο Βασίλειο την Παρασκευή, αν ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν αποφάσιζε να λάβει αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού, ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Liberation.

Την Παρασκευή το βράδυ, ο Τζόνσον διέταξε το κλείσιμο παμπ, εστιατορίων, θεάτρων, κινηματογράφων και γυμναστηρίων για την επιβράδυνση εξάπλωσης του Covid-19. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν λάβει μέρες νωρίτερα αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα.

Επικαλούμενη πηγές στο Ελιζέ, η Liberation τόνισε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός αποφάσισε να λάβει τα νέα μέτρα μετά από τελεσίγραφο που του έδωσε ο Μακρόν την Παρασκευή το πρωί, απειλώντας με απαγόρευση εισόδου στην Γαλλία οποιουδήποτε ταξιδιώτη από το Ηνωμένο Βασίλειο αν ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν προχωρούσε στην αυστηροποίηση των μέτρων. «Χρειάστηκε ξεκάθαρα να τον απειλήσουμε για να τον κάνουμε τελικά να αλλάξει γνώμη», τόνισε ένας αξιωματούχος του Ελιζέ στην γαλλική εφημερίδα.

Το γραφείο του Μακρόν αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, έπειτα από επικοινωνία του Reuters. Το γραφείο του Τζόνσον δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο του δημοσιεύματος. Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ενεργεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των επιστημονικών της συμβούλων, καθώς εντείνει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της επιδημίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος διέταξε τη Δευτέρα αυστηρούς περιορισμούς στην μετακίνηση ανθρώπων στη Γαλλία. Εστιατόρια, μπαρ και σχολεία έχουν κλείσει σε εθνικό επίπεδο και η εντολή στους πολίτες είναι να μένουν στο σπίτι τους και να βγαίνουν έξω μόνο για αγορά τροφίμων, να πηγαίνουν στην εργασία τους, για άσκηση ή για ιατρική περίθαλψη. Ο Μακρόν πίεσε επίσης τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείσουν τα εξωτερικά σύνορα του μπλοκ νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα. Το δημοσίευμα της Liberation ανέφερε επίσης δηλώσεις του Γάλλου πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ που έκανε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

«Αν γειτονικές χώρες, όπως για παράδειγμα η Βρετανία, παραμείνουν για πολύ καιρό σε μια κατάσταση χωρίς να λαμβάνουν αυτά τα μέτρα, τότε θα δυσκολευτούμε να δεχτούμε στο έδαφός μας Βρετανούς υπηκόους που θα έχουν μετακινηθεί ελεύθερα στη χώρα τους», δήλωσε ο Φιλίπ. Η Βρετανία αποχώρησε από την ΕΕ την 1η Φεβρουαρίου, αλλά παραμένει σε καθεστώς ελεύθερης μετακίνησης με το μπλοκ μέχρι το τέλος του έτους.