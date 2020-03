Κόσμος

Κορονοϊός: πρώτο εγχώριο κρούσμα στην Κίνα μετά από τέσσερις μέρες

Οι αρχές ανακοίνωσαν 46 νέα κρούσματα, το ένα εκ των οποίων εγχώριο...

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα 46 νέα κρούσματα του κορονοϊού, στην τέταρτη συνεχόμενη μέρα αύξησης του αριθμού, με όλα, εκτός από ένα, να ήταν άνθρωποι που έφτασαν από το εξωτερικό μολυσμένοι από τον ιό, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Ενώ στην ηπειρωτική Κίνα μειώνεται δραστικά ο αριθμός των κρουσμάτων εγχώριας μετάδοσης του Covid-19, το ένα που ανακοινώθηκε σήμερα ήταν το πρώτο μετά από τέσσερις μέρες. Στην χώρα παρατηρείται μια σταθερή άνοδος των "εισαγόμενων" κρουσμάτων, κυρίως Κινέζοι που επιστρέφουν από το εξωτερικό.

Χθες Σάββατο, οι κινεζικές αρχές ανέφεραν 41 νέα κρούσματα, όλα άνθρωποι που έφθασαν στη χώρα μολυσμένοι από τον κορονοϊό στο εξωτερικό. Από την έναρξη της πανδημίας, σε όλη την ηπειρωτική Κίνα έχουν καταγραφεί 81.054 επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19 και 3.261 θάνατοι, ανάμεσά τους έξι χθες Σάββατο.

Στην επαρχία Χουμπέι, όπου ξέσπασε στα τέλη του περασμένου έτους η πανδημία, δεν καταγράφηκε κανένα νέο κρούσμα για τέταρτη συνεχόμενη μέρα.