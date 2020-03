Κόσμος

Κορονοϊός: η ανακοίνωση για το τεστ του Μάικ Πενς

Την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ένα μέλος του γραφείου του Πενς βρέθηκε θετικό στον ιό...

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και η σύζυγός του εξετάσθηκαν και βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό, δήλωσε η εκπρόσωπος του αντιπροέδρου Κέιτι Μίλερ.

Την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ένα μέλος του γραφείου του Πενς βρέθηκε θετικός στον ιό, τονίζοντας ωστόσο πως ούτε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχαν έρθει σε στενή επαφή με το άτομο αυτό.

«Με ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι ήταν αρνητικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του αντιπροέδρου Μάικ Πενς και της Δεύτερης Κυρίας, Κάρεν Πενς για τον Covid-19», ανέφερε με tweet της η Μίλερ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ηγείται της ειδικής ομάδας που συγκροτήθηκε για την καταπολέμηση της πανδημίας του Covid-19.