Κοινωνία

Κορονοϊός: συνεχίζεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων

Αναχωρούν πτήσεις με Έλληνες από τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, το Βελιγράδι, την Πράγα, την Τιφλίδα, το Κίεβο, με προορισμό την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, καθώς η μία μετά την άλλη οι χώρες προχωρούν σε απαγορεύσεις πτήσεων προκειμένου να περιορίσουν τη μετάδοση του κορονοϊού.

Σήμερα πρόκειται να αναχωρήσουν οι πτήσεις με Έλληνες από τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, το Βελιγράδι, την Πράγα, την Τιφλίδα, το Κίεβο, με προορισμό την Αθήνα, με εξαίρεση του Κιέβου που έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

Τις προσπάθειες επαναπατρισμού συντονίζουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών μαζί με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας υπό τον υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά. Για τον σκοπό αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας βρίσκεται σε στενή συνεργασία και διαρκή επαφή με τους ομολόγους του τις τελευταίες ημέρες για να διευκολυνθούν οι επιστροφές και ο επαναπατρισμός των Ελλήνων πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την άφιξη στην Ελλάδα για όλους όσους επαναπατρίζονται, ισχύει η υποχρέωση αυτοπεριορισμού (καραντίνα) για 14 ημέρες.

Αναλυτικότερα:

Ιταλία

Απέπλευσε το βράδυ του Σαββάτου ναυλωμένο πλοίο από το λιμένα της Ανκόνα με προορισμό την Πάτρα και ενδιάμεσο σταθμό την Ηγουμενίτσα. Με το εν λόγω πλοίο επαναπατρίζονται 250 Έλληνες πολίτες από διαφορετικές πόλεις της ιταλικής επικράτειας, αρκετοί από τους οποίους με τα οχήματα τους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η σύνθετη αυτή επιχείρηση επαναπατρισμού διοργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών και την πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη, σε συνεργασία με τον υπουργείο Ναυτιλίας και τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας. Είχε προηγηθεί και τηλεφωνική συνομιλία του Νίκου Δένδια με τον Ιταλό ομόλογό του, Λουίτζι ντι Μάιο (Luigi DiMaio).

Σερβία

Την Κυριακή, στις 11:20 (τοπική ώρα) θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση από το Βελιγράδι προς την Αθήνα για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών.

Ισπανία

Δύο ειδικές πτήσεις της Aegean Airlines από Μαδρίτη και Βαρκελώνη οργανώθηκαν για Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ισπανία, κυρίως φοιτητές Erasmus και τουρίστες, και οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον τους για επιστροφή στην Ελλάδα και έχουν καταγραφεί στους καταλόγους που έχει καταρτίσει η πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη.

Ειδικότερα, σήμερα θα πραγματοποιηθούν στις 16:00 ώρα Ισπανίας οι πτήσεις Α3-4703 από Μαδρίτη προς Αθήνα και Α3-4713 από Βαρκελώνη προς Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τη μετακίνησή τους εντός Ισπανίας προς Μαδρίτη και Βαρκελώνη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εφοδιασθούν με τη βεβαίωση από την ιστοσελίδα της πρεσβείας.

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές των πανεπιστημίων που βρίσκονται σε Ιταλία και Ισπανία μέσω προγραμμάτων κινητικότητας (Erasmus) η βασική κατεύθυνση που δόθηκε από το υπουργείο στους πρυτάνεις είναι ότι οι φοιτητές «θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές της Ελλάδας και αυτές με τη σειρά τους συντονίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος επιστροφής τους στην ημεδαπή».

Ουκρανία

Σήμερα στις 15:30 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη πτήση από Κίεβο προς τη Θεσσαλονίκη για Έλληνες υπηκόους που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα από την Ουκρανία. Ειδικότερα, η πρεσβεία της Ελλάδας στο Κίεβο ενημερώνει ότι το τουριστικό γραφείο «MouzenidisTravel» θα προγραμματίσει έκτακτη πτήση στις 22/3 από Κίεβο προς Θεσσαλονίκη στις 15:30 για Έλληνες υπηκόους που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα από Ουκρανία. Εφιστά δε την προσοχή πως στην πτήση από Κίεβο προς Θεσσαλονίκη θα μπορούν να επιβιβαστούν μόνο Έλληνες πολίτες και ότι δεν μπορούν να επιβιβαστούν ούτε Ουκρανοί ούτε πολίτες άλλων χωρών, ακόμα κι αν οι τελευταίοι είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γερμανία

Σύσταση «σε όλους τους Έλληνες πολίτες μονίμους κατοίκους Ελλάδας που βρίσκονται στη Γερμανία και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα» να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες εμπορικές πτήσεις, απευθύνει η ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο «πιθανών μελλοντικών δυσχερειών στην μετακίνησή τους».

Σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία επισημαίνει ότι τα μέτρα πρόληψης που εφαρμόζονται στην Γερμανία επηρεάζουν τόσο τον τρόπο όσο και το ωράριο λειτουργίας των προξενείων της Ελλάδας στο Αμβούργο, το Μόναχο, το Ντίσελντορφ, την Στουτγάρδη, την Φρανκφούρτη και το Βερολίνο. Οι αλλαγές αυτές θα εξετάζονται και θα αναπροσαρμόζονται σε καθημερινή βάση, ανάλογα με τις συνθήκες, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Γεωργία

Έκτακτη ειδική πτήση (Α3 4195) από Τιφλίδα προς Αθήνα μας θα πραγματοποιήσει στις 15:25 τοπική ώρα η Aegean Airlines για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που βρίσκονται αποκλεισμένοι στη Γεωργία και έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ενημέρωση της ελληνικής πρεσβείας στην Τιφλίδα, η αεροπορική εταιρεία θα επικοινωνήσει με όλους τους επιβάτες που έχουν δηλώσει στην πρεσβεία την πρόθεσή τους να ταξιδέψουν προκειμένου να τους ενημερώσει για την κράτησή τους, την έκδοση του εισιτηρίου τους και τον τρόπο διακανονισμού της πληρωμής.

Περαιτέρω ενημερώνει ότι η πρεσβεία θα λειτουργεί και σήμερα το πρωί, ώστε να μπορεί να δηλώσει και όποιος άλλος επιθυμεί την πρόθεση του να ταξιδέψει με την πτήση αυτή, αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό μήνυμα τα πλήρη στοιχεία του και τον αριθμό διαβατηρίου/αστυνομικής ταυτότητας. Τέλος, απευθύνει έκκληση στους επιβάτες της πτήσης να ευρίσκονται στο αεροδρόμιο Τιφλίδας δύο ώρες πριν από την αναχώρηση.

Τσεχία

Απευθείας πτήση (Α36200) έχει δρομολογήσει για σήμερα από το αεροδρόμιο της Πράγας για την Αθήνα, η Aegean έπειτα από ενέργειες του υπουργείου Εξωτερικών, με πρόταση της ελληνικής πρεσβείας στην τσεχική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της ελληνικής πρεσβείας στην Πράγα, η πτήση αναχωρεί την Κυριακή στις 12.10 τοπική ώρα, με ώρα προσέλευσης στο αεροδρόμιο δύο ώρες πριν από την αναχώρηση. Επισημαίνει επίσης ότι όσοι Έλληνες έχουν δώσει στην πρεσβεία τα στοιχεία τους, δεν χρειάζεται να επικοινωνήσουν ξανά, έχουν ήδη καταγραφεί ως επιβάτες και θα επικοινωνήσει μαζί τους η Aegean Airlines από τα call centre της στην Ελλάδα για τις λεπτομέρειες έκδοσης των εισιτηρίων Όσον αφορά τους Έλληνες που δεν έχουν ήδη επικοινωνήσει με την πρεσβεία και επιθυμούν να προστεθούν στην πτήση, απευθύνεται έκκληση να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πρεσβείας: grcon.pra@mfa.gr. , σημειώνοντας ότι θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας.

Βόρεια Μακεδονία

Ο κ. Δένδιας είχε συνομιλία το Σάββατο το μεσημέρι με τον ομόλογό του της Βορείου Μακεδονίας Νικόλα Ντιμιτρόφ, κατά την οποία συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να παραμείνουν σε επικοινωνία προκειμένου διευκολυνθούν διαδικασίες για επαναπατρισμό πολιτών, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.