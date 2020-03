Κοινωνία

Γονείς Σωτήρη Τσιόδρα: Προσευχόμαστε για το παιδί μας και για όλη την Ελλάδα

Συγκινητικό το μήνυμα που στέλνουν από το χωριό τους. Τι λέει ο παπάς για τις λειτουργίες με τον γνωστό λοιμωξιολόγο στο ψαλτήρι.

"Να τον έχει ο Θεός καλά για να βοηθήσει όσο μπορεί τους συνανθρώπους του" προσεύχονται οι γονείς του Σωτήρη Τσιόδρα, Παναγιώτης και Φωτούλα, οι οποίοι ζουν στο Νεοχώρι, ένα μικρό χωριό στα σύνορα των νομών Αργολίδας και Αρκαδίας πίσω από τη σήραγγα του Αρτεμισίου.

"Προσευχή κάνουμε για το παιδί μας και για όλη την Ελλάδα" ήταν η απάντηση του πατέρα και της μάνας του Σωτήρη Τσιόδρα, σύμφωνα με την εφημερίδα "Παραπολιτικά" σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, καθώς καθημερινά ο γιος τους βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της μάχης κατά του κορονοϊού.

Η κυρία Φωτούλα ψάλλει ακόμη και σήμερα στο Νεοχώρι, όπου λειτουργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο παπα-Βασίλης Νάσης από το Καπαρέλι Αργολίδας. Ο παπα-Βασίλης, με τον οποίο επικοινώνησε η εφημερίδα, έχει κατά καιρούς λειτουργήσει στην εκκλησία του Άη Γιώργη, έχοντας ως ψάλτη τον ίδιο τον λοιμωξιολόγο.

"Είναι από τους καλύτερους ψάλτες της Ελλάδος, έχει τελειώσει βυζαντινή μουσική, τον έχω κοινωνήσει πολλές φορές, άριστος οικογενειάρχης και σεμνός. Να τον έχει ο Θεός καλά", αναφέρει χαρακτηριστικά.

"Ως γιατρός είναι άριστος, με πολλές γνώσεις. Δεκτικός και απλός. Έχει αφιερωθεί στην ιατρική και την οικογένειά του", αναφέρει στα «Παραπολιτικά» η κ. Πηγή Περδικάκη, διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Άστρους.