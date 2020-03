Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: που βρίσκεται η Ελλάδα στον παγκόσμιο “χάρτη”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έπεσε χαμηλότερα η χώρα μας στη λίστα με τον συνολικό αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον (με 530 επιβεβαιωμένα κρούσματα έως τις 21 Μαρτίου) στην 32η θέση παγκοσμίως σε συνολικό αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων, έναντι της 25ης που βρισκόταν πριν δέκα μέρες, καθώς αυξάνονται σταδιακά τα κρούσματα σε χώρες με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό από τη δική μας.

Όσον αφορά τα ενεργά κρούσματα (δηλαδή αυτά που προκύπτουν αν από τα συνολικά κρούσματα αφαιρεθούν οι θάνατοι και οι αναρρώσεις), η χώρα μας με 498 περιστατικά βρίσκεται στην 33η θέση. Η Ελλάδα έχει εξάλλου περίπου 51 επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού, μια αναλογία που την τοποθετεί αρκετά χαμηλά, στην 55η θέση παγκοσμίως.

Η Ελλάδα είναι επίσης στην 31η θέση, όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών με Covid-19 που έχουν αναρρώσει (19 έως τώρα). Ακόμη, έχοντας 18 ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση, είναι 17η διεθνώς σε σοβαρά περιστατικά, τα οποία στη χώρα μας αποτελούν περίπου το 4% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (δηλαδή το ένα στα 25).

Η χώρα μας (με 13 θανάτους) βρίσκεται στην 24η θέση παγκοσμίως στον αριθμό των θυμάτων της νόσου. Σε σχέση με τον πληθυσμό της, η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής ένα θάνατο ανά 801.773 κατοίκους, εμφανίζοντας μικρότερο ποσοστό θνητότητας από πολλές άλλες χώρες σε σχέση με τον πληθυσμό τους.

Συγκριτικά, η Ιταλία έχει τη χειρότερη αναλογία διεθνώς με ένα θάνατο από κορονοϊό ανά 12.530 κατοίκους, η Ισπανία έχει ένα θάνατο ανά 33.855 κατοίκους, το Ιράν ένα θάνατο ανά 53.980 κατοίκους, η Ελβετία ένα θάνατο ανά 108.182 κατοίκους, η Γαλλία ένα θάνατο ανά 116.145 κατοίκους, η Ολλανδία ένα θάνατο ανά 125.991 κατοίκους, το Βέλγιο ένα θάνατο ανά 172.979 κατοίκους, η Βρετανία ένα θάνατο ανά 291.356, η Κίνα ένα θάνατο ανά 441.374 κατοίκους, η Δανία ένα θάνατο ανά 445.554 κατοίκους, η Ν.Κορέα ένα θάνατο ανά 492.972 κατοίκους, η Σουηδία ένα θάνατο ανά 504.963 κατοίκους και η Νορβηγία ένα θάνατο ανά 774.463 κατοίκους.

Αναφορικά με την αναλογία θανάτων προς επιβεβαιωμένα κρούσματα, στην Ελλάδα υπάρχει έως τώρα ένας θάνατος για κάθε 41 κρούσματα περίπου. Τη χειρότερη αναλογία έχει η Ιταλία με ένα θάνατο ανά 11 κρούσματα και ακολουθούν -έχοντας χειρότερη αναλογία σε σχέση με την Ελλάδα- το Ιράν με ένα θάνατο ανά 13 κρούσματα, η Ισπανία με ένα θάνατο ανά 18 κρούσματα, η Βρετανία με ένα θάνατο ανά 21 κρούσματα, η Κίνα με ένα θάνατο ανά 25 κρούσματα, η Γαλλία με ένα θάνατο ανά 26 κρούσματα και η Ολλανδία με ένα θάνατο ανά 27 κρούσματα.

Το Βέλγιο έχει περίπου την ίδια αναλογία με την Ελλάδα (ένας θάνατος ανά 42 κρούσματα), ενώ την καλύτερη αναλογία διεθνώς έχει η Γερμανία με μόλις ένα θάνατο για κάθε 266 κρούσματα. Η Ν.Κορέα έχει ένα θάνατο ανά 85 κρούσματα, ενώ οι ΗΠΑ ένα στα 77 μέχρι στιγμής.

Ειδική μνεία αξίζει στην Τουρκία, την τελευταία χώρα της ευρωπαϊκής ηπείρου που δήλωσε κρούσμα κορονοϊού, έχοντας με την καθυστέρησή της πυροδοτήσει απορίες, αν όχι υποψίες. Ήδη η γειτονική χώρα των περίπου 85 εκατομμυρίων κατοίκων έχει αναφέρει 947 κρούσματα και 21 θανάτους, γεγονός που την τοποθετεί στην 24η θέση σε αριθμό κρουσμάτων διεθνώς και στην 16η θέση σε αριθμό θυμάτων της νόσου.

Την πρώτη πεντάδα σε επιβεβαιωμένα κρούσματα απαρτίζουν η Κίνα (81.054), η Ιταλία (53.578), οι ΗΠΑ (26.867), η Ισπανία (25.496) και η Γερμανία (22.364). Οι πέντε πρώτες χώρες σε αριθμό θανάτων από τον κορονοϊό είναι η Ιταλία (4.825), η Κίνα (3.261), το Ιράν (1.556), η Ισπανία (1.381) και η Γαλλία (562). Την πρώτη πεντάδα σε αριθμό κρουσμάτων σε σοβαρή-κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία αποτελούν η Ιταλία (2.857), η Κίνα (1.845), η Ισπανία (1.612), η Γαλλία (1.525) και οι ΗΠΑ (708).