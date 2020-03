Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: το νερό σημαντικό εργαλείο πρόληψης του κορονοϊού

Το νερό σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες με την πανδημία του κορονοϊού παίζει σημαντικό ρόλο ως εργαλείο πρόληψης και αποφυγής της μετάδοσής του...

Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού έχει θέμα «Νερό και Κλιματική Αλλαγή». Ωστόσο, ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα, αφού γίνεται στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε γραπτό μήνυμά του ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης «το νερό σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες με την πανδημία του κορωνοϊού παίζει σημαντικό ρόλο ως εργαλείο πρόληψης και αποφυγής της μετάδοσής του». Μάλιστα υπενθυμίζει, ότι «το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών συστήνεται από όλους του ειδικούς για την προστασία μας καθώς και η κατανάλωση άφθονου νερού για να παραμείνουμε σωματικά και πνευματικά υγιείς στην κρίση».

Όπως αναφέρει στο μήνυμά του ο κ. Αραβώσης, «στόχος και μέριμνα του υπουργείου είναι να έχουμε επάρκεια νερού καλής ποιότητας για όλους, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και αποτελεσματικά τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής». Και συνεχίζει «είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση της ζήτησης και να μην θεωρούνται πλέον ως δεδομένες οι παραδοσιακές καταναλώσεις της αλόγιστης χρήσης του. Θεωρείται πλέον ύψιστη προτεραιότητα η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης του νερού σε συνδυασμό με τεχνικές εξοικονόμησης και δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού».

Από το ΥΠΕΝ σημειώνεται, ότι το νερό είναι το κύριο μέσο με το οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα οικοσυστήματα της γης και κατά συνέπεια τη ζωή όλων μας. Η ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των πλημμυρών, της ξηρασίας και της ρύπανσης, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρωταρχικός στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του, είναι η εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για το νερό, των πολιτικών παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, της διαχείρισης των λυμάτων καθώς και της επαναχρησιμοποίησης τους.