Κοινωνία

Νέες αφίξεις προσφύγων στη Λέσβο

Δύο βάρκες με δεκάδες πρόσφυγες έφθασαν το πρωί στη Λέσβο και ελέγχονται από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

(φωτό αρχείου)

Δυο βάρκες με 34 συνολικά επιβαίνοντες Σύρους και Αφγανούς έφθασαν σήμερα το πρωί στη βορειοανατολική Λέσβο, μέρες μετά από την τελευταία άφιξη, αλλά και μετά την επιχείρηση εκκένωσης των νησιών από νεοεισελθόντες μετά την 1η Μαρτίου, που όλοι μετακινήθηκαν σε κλειστές δομές στην ενδοχώρα.

Η πρώτη βάρκα έφθασε στην περιοχή του Ασπροπόταμου Μανταμάδου. Σε αυτήν επέβαιναν 25 άτομα. Η δεύτερη έφθασε στην περιοχή της Κλειούς και σε αυτήν επέβαιναν εννέα άτομα. Στο σύνολο τους ελέγχονται ιατρικά από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το πού θα μεταφερθούν.

Στο σύνολο τους οι παραπάνω δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος χορήγησης ασύλου. Ενώ με απόφαση της Κυβέρνησης θα μεταφερθούν μετά την καταγραφή τους και την ταυτοποίηση στην ενδοχώρα όπου έως απέλασης θα παραμείνουν σε κλειστή δομή.