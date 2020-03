Κοινωνία

H “ασθενής μηδέν” μιλά για την περιπέτεια με τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο πρώτος άνθρωπος που βρέθηκε θετικός στην Ελλάδα, περιγράφει τον «εφιάλτη» που έζησε μαζί με το παιδί της, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, επί 9 ημέρες.

Η Δήμητρα Βουλγαρίδου ο πρώτος άνθρωπος που διαγνώστηκε με κορονοϊο στην χώρα μας, εξομολογήθηκε τον εφιάλτη που έζησε…

Η ίδια περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στον θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ μαζί με το αγοράκι της και εξέφρασε τον φόβο της για το άγνωστο αλλά και την αγωνία της για το παιδί της.

«Ήμασταν μαζί με το γιο μου στον ίδιο θάλαμο όταν μου το ανακοίνωσε ο γιατρός μου. Μούδιασα, σκέφτηκα πώς ένα παιδί εννιά χρονών θα αντέξει μέσα σε έναν θάλαμο για τόσες ημέρες. Το παιδί έπρεπε να μην καταλάβει τίποτα για το τι συμβαίνει και παράλληλα σκεφτόμουν τι θα ακολουθήσει μετά» τόνισε η κα Βουλγαρίδου.

Ένα ταξίδι για δουλειά στο Μιλάνο εξελίχθηκε σε καταστροφή. Όταν έμαθε πως το τεστ ήταν θετικό αισθάνθηκε, όπως δήλωσε, πως περπατά σε μία έρημο χωρίς κατεύθυνση. Η ίδιαόμως μέσα από την περιπέτειά της νιώθει τυχερή για την στήριξη από την οικογένεια της.

«Νιώθω πολύ τυχερή γιατί η πολύ κοντινοί μου άνθρωποι με στήριξαν, ο καθένας με τον τρόπο του, και τους είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Βέβαια πάντα θα υπάρχουν και κοντινοί άνθρωποι που μας απογοητεύουν για την συμπεριφορά τους» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Δήμητρα Βουλγαρίδου ζήτησε από όσους υποψιάζονται πως έχουν τα συμπτώματα να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να προφυλάξουν τους δικούς τους ανθρώπους. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας.

«Το πρώτο συναίσθημα που με κυρίευσε ήταν ο φόβος. Σκεφτόμουν την υγεία μου, τις συνέπειες προς τον γιο μου, τους κοντινούς μου ανθρώπους αλλά και όσους ήρθα σε επαφή. Αυτές οι σκέψεις με γονάτισαν, μου δημιούργησαν άγχος, ενοχές και ευθύνη» πρόσθεσε η ίδια.