Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος στον ΑΝΤ1: η πειθαρχία στα μέτρα είναι το βασικότερο “φάρμακο” για τον κορονοϊό

Ο Καθ. Πνευμονολογίας-Εντατικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ τόνισε την ανάγκη για νέες κλίνες σε ΜΕΘ και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Τι λέει για τα σκευάσματα και τις πολυάριθμες έρευνες που γίνονται ανά τον κόσμο.