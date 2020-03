Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: σε φάση εξάπλωσης ο κορονοϊός στην Ελλάδα

Για αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες ημέρες κάνει λόγο ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, απευθύνοντας έκκληση για τήρηση των οδηγιών προστασίας.