Πολιτική

Κουτσούμπας: δεν θα ματώσουν κι άλλο οι εργαζόμενοι εν μέσω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα κοινωνικά αγαθά, με πρώτο αυτό της υγείας, δε μπορούν να αφήνονται στο έλεος των αγορών και του κέρδους, τονίζει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Βήμα» κάνει λόγο για «ορατό κίνδυνο μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης», καθώς η πανδημία κορονοϊού «λειτουργεί ουσιαστικά ως "θρυαλλίδα" στην παγκόσμια οικονομία, όπου προϋπήρχαν σοβαρά προβλήματα».

Προσθέτει ότι οι διαφορές στη διαχείριση της πανδημίας ανάμεσα στα κράτη «καθορίζεται με κριτήρια οικονομικά κι όχι επιστημονικά-ιατρικά» ενώ «είναι φανερή η κούρσα για το ποιος θα "πατεντάρει" το νέο εμβόλιο και τα διάφορα φάρμακα». «Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι αυτά τα πληρώνουν οι λαοί. Όμως, τα κοινωνικά αγαθά, με πρώτο αυτό της υγείας, δε μπορούν να αφήνονται στο έλεος των αγορών και του κέρδους» προσθέτει. Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρει πως «το ότι κάποιοι σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες στρέφονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, δεν μας ξαφνιάζει. Βέβαια είναι οι ίδιοι που, όταν ομαλοποιηθεί σχετικά η κατάσταση, θα βγάζουν ύμνους για τις ιδιωτικοποιήσεις, για τα ΣΔΙΤ κ.ο.κ.».

Επισημαίνει πως η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι το δημόσιο σύστημα Υγείας «το αδυνάτισαν όλες οι κυβερνήσεις..... τόσο οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της αγοράς, όπως η ΝΔ, όσο και αυτοί που εμφανίζονταν ως υποστηρικτές του δημόσιου συστήματος, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι κρατικοί πόροι για την υγεία από το 2010 μειώνονται». Χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση ως «σταγόνα στον ωκεανό, τονίζοντας «η "ατομική ευθύνη" έχει πήλινα πόδια, όταν δεν στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο κεντρικό κρατικό σχέδιο. Η κρατική ευθύνη είναι αυτή που θα εμπεδώσει και την ατομική». «Χρειάζονται τώρα χιλιάδες έκτακτες προσλήψεις, άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό των χιλιάδων ιδιωτών γιατρών» υπογραμμίζει, σημειώνοντας «σήμερα αποδεικνύεται με δραματικό τρόπο η αναγκαιότητα ενός αποκλειστικά δημόσιου συστήματος υγείας, με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης».

Εκφράζει την ανησυχία του ότι αν δεν υπάρξει αντίδραση των εργαζομένων, πολλά από τα μέτρα εις βάρος των δικαιωμάτων τους θα μονιμοποιηθούν και προσθέτει: «Το αυτονόητο είναι να θεωρηθούν άκυρες οι απολύσεις, που ξεπερνούν τις 40.000, αλλά και οι βλαπτικές μεταβολές σε βάρος εργαζομένων, που έγιναν το μήνα Μάρτη. Να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία και το σύνολο των δικαιωμάτων. Να εξασφαλιστεί πρόσθετη άδεια, με πλήρεις αποδοχές, για ευπαθείς ομάδες κι αρρώστους. Να μην διανοηθούν κράτος και εργοδοσία να πειράξουν τα δώρα των εργαζομένων. Δεν θα ματώσουν κι άλλο οι εργαζόμενοι εν μέσω πανδημίας».

Ως προς την απαγόρευση συναθροίσεων πάνω από 10 άτομα, καταρχήν σημείωσε ότι το ΚΚΕ από πολύ νωρίς ανακοίνωσε την αναστολή όλων των κομματικών εκδηλώσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις συλλογικές διαδικασίες του κόμματος προσθέτοντας «αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκαλεί πολλά ερωτηματικά, όταν μάλιστα συναθροίσεις υπάρχουν σε χώρους δουλειάς, σε μέσα μεταφοράς, στον κρατικό μηχανισμό. Ποιους δηλαδή αφορά το μέτρο; Μια διαμαρτυρία; Φοβόμαστε ότι κι αυτό εντάσσεται στην κατηγορία των μέτρων που παίρνονται, όχι με επιστημονικά κριτήρια, αλλά επ' ευκαιρία της πανδημίας και στρέφονται κατά του λαού». «Η στάση της ηγεσίας της Εκκλησίας κι ορισμένων ιεραρχών ήταν το λιγότερο επικίνδυνη» αναφέρει ο Δ. Κουτσούμπας, μιλώντας και για τις ευθύνες της κυβέρνησης για την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων «αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ποσό αναχρονιστικός είναι ο εναγκαλισμός κράτους-Εκκλησίας». «Μόνο το ΚΚΕ προτείνει την πλήρη κατάργηση αυτού του εναγκαλισμού, που σήμερα την αντιλαμβάνονται πολλοί περισσότεροι» προσθέτει.

Αναφορικά με την διαφαινόμενη πρόθεση στο Eurogroup για μειωμένες απαιτήσεις επί του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% είπε ότι δεν συνιστά κάποια φιλολαϊκή στροφή καθώς «είναι η αναγκαία παρέμβαση, που εξειδικεύεται σε κάθε κράτος, προκειμένου να στηριχτεί η καπιταλιστική οικονομία και οι μεγάλες επιχειρήσεις, εν αναμονή μιας νέας κρίσης, που θα πλήξει ιδιαίτερα "εξωστρεφείς" οικονομίες, όπως η ελληνική. Το πρόβλημα είναι ότι στο άμεσο μέλλον αυτά θα τα φορτωθούν πάλι οι εργαζόμενοι». Τέλος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης Ερντογάν, Μέρκελ και Μακρόν για το προσφυγικό, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι «κινείται στη γνωστή λογική που μας έφερε ως εδώ. Από τη μία ενθάρρυνση της Τουρκίας να συνεχίζει τις επιθετικές της ενέργειες στη Βόρεια Συρία, που εκτός από την παραβίαση διεθνών συνθηκών, προκαλεί νέα κύματα προσφύγων και από την άλλη εγκλωβισμός των ξεριζωμένων σε νησιά και σύνορα. Αυτά τα γεωπολιτικά παζάρια της ΕΕ με τον Ερντογάν εκθέτουν ξανά όσους μιλάνε για την "αλληλεγγύη της Ευρώπης"».