Θεοδωρικάκος για κορονοϊό: θα ζήσουμε για καιρό σε συνθήκες πολέμου

«Θα ζήσουμε μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες που μπορεί να χαρακτηρισθούν πολεμικές και για το λόγο αυτό πρέπει όλοι να κινηθούμε με ενότητα, αλληλεγγύη και πειθαρχία», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει κάθε μέτρο που θα διασφαλίζει την υγεία των πολιτών.

Εξέφρασε, σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ, την εκτίμηση ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων συμπεριφέρεται θετικά και επέκρινε την συμπεριφορά εκείνων που έφυγαν για τα χωριά τους το σαββατοκύριακο με κίνδυνο να διασπείρουν τον ιό.

Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι εξετάζεται η διεύρυνση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες τροφοδοσίας σε εκείνους που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να βγουν από το σπίτι τους.