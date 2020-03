Πολιτισμός

Maurizio Marchini στον ΑΝΤ1: είναι καθήκον μου να τραγουδώ όπερα από το μπαλκόνι (βίντεο)

Ο Ιταλός τενόρος από την Φλωρεντία μιλά στον Τάκη Σφυρή για την “αποδοχή” που έχουν οι “παραστάσεις” με τις άριες, που στόχο έχουν να “ξορκίσουν” τον φόβο της γειτονιάς και όχι μόνο.