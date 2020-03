Κοινωνία

Κορονοϊός: μεγάλες ανθοδέσμες για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή

Πρωτοβουλία παραγωγών και εμπόρων του κλάδου της ανθοκομίας για τους ανθρώπους που στηρίζουν τη χώρα μας στις πρωτόγνωρες αυτές στιγμές που βιώνουμε.

«Ο κλάδος της ανθοκομίας (παραγωγής, εμπορίας και λιανικής πώλησης), πλήττεται ανεπανόρθωτα τις τελευταίες δύο εβδομάδες και θα πλήττεται και τους επόμενους μήνες, στην καλύτερη περίοδο ανοιξιάτικης ανθοπαραγωγής», όπως σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους ο Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Αθηνών και ο Σύλλογος Εμπόρων Ανθέων και συναφών Ειδών Ανθοπωλείου.

Ύστερα από πρωτοβουλία παραγωγών και εμπόρων του κλάδου της ανθοκομίας, θα δημιουργηθούν αύριο, Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020, από τις 09:00 μέχρι τις 12:00, τέσσερις μεγάλες ανθοδέσμες για τους ανθρώπους που στηρίζουν τη χώρα μας στις πρωτόγνωρες αυτές στιγμές που βιώνουμε.

Οι ανθοδέσμες θα είναι για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, για τον στρατό και για την αστυνομία. Τα άνθη θα προσφερθούν από τους αγρότες - ανθοπαραγωγούς που βρίσκονται στην Κεντρική Ανθαγορά Αθηνών και από τους εμπόρους ανθέων, της περιοχής του Προμπονά, στα 'Ανω Πατήσια, Αθηνών. Οι ανθοδέσμες θα δημιουργηθούν επί της οδού Ανθέων 21, 'Ανω Πατήσια, στην Αθήνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω κορονοϊού και συνωστισμού.