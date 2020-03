Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: 2η επιδημιολογική επιτήρηση για τον κορονοϊό στην Ελλάδα

Τι δείχνει η αποτύπωση των κρουσμάτων και της εξάπλωσης της επιδημίας, με πίνακες, χάρτες και γραφήματα.

Στην δημοσιότητα έδωσε το απόγευμα της Κυριακής ο ΕΟΔΥ την μελέτη για την 2η επιδημιολογική επιτήρηση για τον κορονοϊό και την εξάπλωση του στην Ελλάδα.

Σε αυτήν, καταγράφονται με λεπτομέρειες ο αριθμός των κρουσμάτων και των νεκρών, οι ηλικίες των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί απο την νόσο και τα φύλα τους, οι περιοχές και το πλήθος των κρουσμάτων σε κάθε μια, καθώς και η σχέση του συνολικού αριθμού των ελεγχθέντων δειγμάτων στην χώρα μας με εκείνα που έχουν βγει θετικά.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ειναι όσα είχαν συλλεγεί έως τις 15:00 του Σαββάτου, 21 Μαρτίου: