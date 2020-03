Αθλητικά

Θετικοί στον κορονοϊό τέσσερις παίκτες της Πόρτσμουθ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι "Pompey" βρίσκονται πλέον σε καραντίνα και εύλογα υπάρχει ανησυχία στις τάξεις του συλλόγου εν αναμονή των υπόλοιπων αποτελεσμάτων...

Αυξάνονται καθημερινά τα κρούσματα κορονοϊού στην Ευρώπη με τους αθλητές να είναι ανάμεσα στα θύματα της πανδημίας που έχει σκοτώσει περίπου 13 χιλιάδες ανθρώπους σε όλον τον κόσμο μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Θετικοί στο τεστ κορονοϊού βρέθηκαν τέσσερις ποδοσφαιριστές της Πόρτσμουθ κι ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των υπόλοιπων παικτών της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αγγλίας. Συγκεκριμένα, έχουν νοσήσει ήδη από Covid-19, οι Τζέιμς Μπόλτον, Άντι Κάνον, Σον Ράγκετ και Χάτζι Εμνογκά!

Οι "Pompey" βρίσκονται πλέον σε καραντίνα και εύλογα υπάρχει ανησυχία στις τάξεις του συλλόγου εν αναμονή των υπόλοιπων αποτελεσμάτων από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου της ομάδας της LeagueOne.