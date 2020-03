Κόσμος

Κορονοϊός: κεκλεισμένων των θυρών η Θεία Λειτουργία στο Φανάρι

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών, η Θεία Λειτουργία τελέστηκε μόνο με την συμμετοχή κληρικών και ελαχίστων λαϊκών μελών της Πατριαρχικής Αυλής.

Με την παρουσία τεσσάρων μόνον Μητροπολιτών και ελάχιστων λαϊκών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε σήμερα για την Γ' Κυριακή των Νηστειών της Σταυροπροσκυνήσεως, στο Φανάρι.

Η σημερινή Θεία Λειτουργία (Κυριακή 22 Μαρτίου) τελέστηκε όπως πάντα στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την ευχή «ο Θεός με τη δύναμη και τη χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να να προστατεύει όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, από τον επικρεμάμενο κίνδυνο της πανδημίας του κορονοϊού».

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που υφίστανται εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η Θεία Λειτουργία τελέστηκε κεκλεισμένων των θυρών, με την συμμετοχή μόνο των κληρικών και ελαχίστων λαϊκών μελών της Πατριαρχικής Αυλής, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Εκκλησιάστηκαν οι Μητροπολίτες Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Κυδωνιών Αθηναγόρας και Σηλυβρίας Μάξιμος, και ο Επίσκοπος Τράλλεων Βενιαμίν.