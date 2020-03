Πολιτική

Χαρδαλιάς: πιθανό το lockdown – επικουρική εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Υφυπ. Πολιτικής Προστασίας αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για αυστηροποίηση των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων.

Στο «τραπέζι» είναι και το σενάριο του γενικού lockdown λόγω κορονοϊού, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα ο Νίκος Χαρδαλιάς, υπενθυμίζοντας για ακόμη μια φορά πως τα «δύσκολα είναι μπροστά μας».

Ο νέος υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, μιλώντας στην «Καθημερινή της Κυριακής», ζητά από τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας. Μάλιστα, τονίζει ότι το αποτέλεσμά τους δεν το γνωρίζουμε ακόμα αλλά θα το δούμε τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο κ. Χαρδαλιάς αποκάλυψε πως ήδη στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων συμμετέχουν σε συσκέψεις προετοιμασίας σχεδίων που εμπλέκουν επικουρικά το στρατό.

«Στη διαχείριση κρίσεων υπάρχουν διάφορες φάσεις όπου ανά ειδικό σχέδιο και σενάριο ενεργοποιούνται και ανάλογες υπηρεσίες» λέει ο υφυπουργός, και συνεχίζει:

«Ήδη αξιωματικοί της στρατιωτικής σχολής αξιωματικών νοσηλευτών συνδράμουν διοικητικά τα τρία εργαστήρια αναφοράς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων συμμετέχουν σε συσκέψεις προετοιμασίας σχεδίων που εμπλέκουν επικουρικά τον στρατό στις προσπάθειες της Πολιτικής Προστασίας για στήριξη και διεύρυνση των δυνατοτήτων περίθαλψης συμπολιτών μας σε νέες δομές αναφοράς. Για την αστυνομία τι να πω; Η εμπλοκή της στην προσπάθειά μας, από την πρώτη στιγμή της κρίσης, είναι άοκνη και εμβληματική. Με απαράμιλλο σθένος, οι άνδρες και οι γυναίκες τόσο της αστυνομίας όσο και της Πυροσβεστικής συνδράμουν καθημερινά σε όλα τα επιχειρησιακά μας σχέδια. Άλλωστε, η εμπλοκή τους σε κάθε φάση και σχέδιο διαχείρισης είναι αυτονόητη».

Ερωτηθείς για τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση και τα αποτελέσματα αυτών, ο κ. Χαρδαλιάς απάντησε:

«Η ελληνική κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση, έλαβε όλα τα μέτρα που χρειάζονταν τη δεδομένη στιγμή για την αντιμετώπισή της. Αντιληφθήκαμε εγκαίρως τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού και κινηθήκαμε πολύ πιο γρήγορα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυρίως πρέπει να σας πω, ότι κινηθήκαμε προληπτικά, καθώς δεν περιμέναμε πρώτα να εξαπλωθεί ο ιός και μετά να πάρουμε μέτρα. Σας θυμίζω πως το κλείσιμο των σχολείων έγινε στην Ελλάδα με 99 επιβεβαιωμένα κρούσματα, δηλαδή πολύ νωρίτερα από πολλές άλλες χώρες. Τα μέτρα που έχουμε πάρει, δεν έχουν φανεί ακόμα, καθώς θα πρέπει να περάσουν περίπου δύο εβδομάδες για να φανεί η αποτελεσματικότητά τους. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: αύξηση των κρουσμάτων περιμένουμε. Περιμένουμε, όμως, να δούμε και τον βαθμό αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων».

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η χώρα σε γενικευμένο lockdown, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε πως η λογική της κυβέρνησης είναι η καθημερινή αναπροσαρμογή των μέτρων ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η κατάσταση.

«Το πρόβλημα δεν είναι στατικό, καθώς έχουμε να κάνουμε με μια επιδημία σε πλήρη εξέλιξη που κάθε μέρα έχει νέα δεδομένα. Και κάθε μέρα, εκτιμάμε διαρκώς τα στοιχεία και αποφασίζουμε τη λήψη ή όχι νέων μέτρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Σας θυμίζω πως την τελευταία εβδομάδα σε σχεδόν καθημερινή βάση, ανακοινώνουμε νέους περιορισμούς και δεν αφήνουμε δευτερόλεπτο να πάει χαμένο. Στο δια ταύτα της ερώτησης αν δηλαδή θα καταλήξουμε σε ένα γενικό lockdown, δεν μπορώ να σας απαντήσω προκαταβολικά, παρά μόνο με τη φράση που έχει πει ο πρωθυπουργός: “Θα πάρουμε όσα μέτρα χρειαστεί, όσο σκληρά και αν είναι για να αντιμετωπίσουμε τον ιό”» τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Ερωτηθείς για την τρίτη φάση του σχεδίου αντιμετώπισης και τα μέτρα που προβλέπονται, ο κ. Χαρδαλιάς είπε:

«Κάθε φάση ενεργοποιείται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα και στοιχεία. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάθε 12 ώρες “τρέχουμε” τα ειδικά μοντέλα προβολής και με βάση αυτά κάνουμε τις εισηγήσεις μας και προετοιμαζόμαστε. Στη διαχείριση πανδημίας κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, απλά μόνο να υποθέσει. Και με βάση την κάθε υπόθεση ενεργοποιούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και διαδικασίες μέτρων. Τα μέτρα δεν είναι πανάκεια, μια και η διαδικασία είναι δυναμική και προσαρμόζεται ανά σενάριο».

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο κ. Χαρδαλιάς μίλησε και για το κυβερνητικό σχέδιο που έχει καταρτιστεί για την ενδεχόμενη εξάπλωση του κορονοϊού σε πληθυσμούς των ΚΥΤ:

«Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που αφορά την ενδεχόμενη εξάπλωση του κορονοϊού στους πληθυσμούς των ΚΥΤ. Το επιχειρησιακό σχέδιο “Aγνοδίκη” παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς όλες τις διοικήσεις των ΚΥΤ, καθώς και στις διοικήσεις και στους συντονιστές των ανοιχτών δομών φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Το σχέδιο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την προστασία όλων όσοι διαμένουν εκεί και αντιμετωπίζουν κίνδυνο από μια υγειονομική απειλή».