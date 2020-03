Πολιτική

Καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας - Με sms η έγκριση για μετακινήσεις

Πληροφορίες για τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού το απόγευμα. Ποιες έξοδοι θα επιτρέπονται και με ποια διαδικασία.

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση και νέων περιοριστικών μέτρων από την κυβέρνηση.

Στις έξι το απόγευμα αναμένεται τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού που σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες προσανατολίζεται στην καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών.

Τα αιτήματα για έξοδο σε σούπερ μάρκετ, φαρμακεία ή χώρους εργασίας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και η έγκριση τους θα έρχεται με sms στο κινητό του πολίτη.

Παράλληλα, στο τραπέζι είναι και η απαγόρευση των αεροπορικών πτήσεων.

Ο κύβος ερρίφθη, καθώς επιβάτες από Βρετανία βρέθηκε να νοσούν αλλά και για να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις.

Στο σενάριο του γενικού lockdown λόγω κορονοϊού, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα και ο Νίκος Χαρδαλιάς, υπενθυμίζοντας για ακόμη μια φορά πως τα «δύσκολα είναι μπροστά μας».