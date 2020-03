Πολιτική

Προς καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας - Με sms η έγκριση για μετακινήσεις

Πληροφορίες για τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού το απόγευμα. Ποιες έξοδοι θα επιτρέπονται και με ποια διαδικασία.

Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση και νέων περιοριστικών μέτρων από την κυβέρνηση.

Στις έξι το απόγευμα αναμένεται τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού που σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες προσανατολίζεται στην καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αιτήματα για έξοδο σε σούπερ μάρκετ, φαρμακεία ή χώρους εργασίας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και η έγκριση τους θα έρχεται με sms στο κινητό του πολίτη.

Παράλληλα, στο τραπέζι είναι και η απαγόρευση των πτήσεων.

Ο κύβος ερρίφθη, καθώς επιβάτες από Βρετανία βρέθηκε να νοσούν αλλά και για να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 19:00 οι υπουργοί Νίκος Χαρδαλιάς, Κυριάκος Πιερρακάκης και Βασίλης Κοντοζαμάνης θα εξειδικεύσουν τα μέτρα πλήρους περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως η λειτουργία των τραπεζών με προσωπικό ασφαλείας. Οι ανακοινώσεις με τα εξειδικευμένα μέτρα θα γίνουν στο Χαλάνδρι, όπου βρίσκεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετά από απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για το σχέδιο «Άρτεμις» με στόχο την αντιμετώπιση του ιού στη χώρα μας που εισέρχεται σε νέα φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύστημα υποβολής SMS με συγκεκριμένες επιλογές (σ.σ. εργασία, σούπερ μάρκετ, φαρμακείο κ.λπ.) έχει επεξεργαστεί με μυστικότητα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης. Κάθε σκοπός μετακίνησης θα έχει έναν κωδικό και θα πληκτρολογείται. Στόχος της κυβέρνησης είναι με αυτόν τον τρόπο να σταματήσουν οι αναιτιολόγητες μετακινήσεις κι έξοδοι πολιτών που είχαν απασχολήσει έντονα τους ειδικούς τις τελευταίες ημέρες.