Κοινωνία

Κορονοϊός: αναστολή στην άδεια ορκωμοσίας των νεοσύλλεκτων

Στις μονάδες τους αμέσως μετά την ορκωμοσία οι οπλίτες. Τι αποφάσισε το ΓΕΕΘΑ.

Στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του COVID 19 στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναστέλλεται η χορήγηση άδειας ορκωμοσίας 15 ημερών στους νεοσύλλεκτους οπλίτες θητείας, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ.

Η άδεια θα ληφθεί υπόψη στη συνολική τους υπηρεσία με την απόλυση τους 15 ημέρες ενωρίτερα της καθορισμένης, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Κατόπιν της εξέλιξης αυτής αμέσως μετά την ορκωμοσία τους, οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες θητείας θα λάβουν Φύλλο Πορείας για να παρουσιαστούν στις μονάδες τους.