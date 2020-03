Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Έντονα φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους, ακόμη και χιόνια σε αρκετές περιοχές. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Ο δηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για τα σκωλικόμορφα ακάρεα:

Διαπιστώσεις :

Στους νομούς Μαγνησίας Λάρισας, και Φθιώτιδας τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται έντονες προσβολές της νεαρής βλάστησης και αργότερα των ανθοφόρων οφθαλμών και καρπών από τα σκωληκόμορφα ακάρεα.

Τα ακάρεα τον χειμώνα είναι κρυμμένα στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και διαχειμάζουν κάτω από τις τρίχες των φύλλων. Την άνοιξη μετακινούνται προς την νεαρά βλάστηση και τις σχηματιζόμενες ανθοταξίες όπου και αναπτύσσουν μεγάλους πληθυσμούς κυρίως λίγο πριν την άνθηση της ελιάς.

Συστάσεις:

Για την καταπολέμηση των ακάρεων αυτών κι επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα -εξειδικευμένα σκευάσματα, συνίσταται επέμβαση με κατάλληλα για την καλλιέργεια θερινά ορυκτέλαια όταν η νέα βλάστηση έχει φθάσει τα 6-8 εκατοστά. Σημειώνεται ότι μια τέτοια επέμβαση καταπολεμά ταυτόχρονα τις προνύμφες κοκκοειδών και άλλων ομοπτέρων εντόμων που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή. Κρίσιμη εποχή για την καταπολέμηση των ακάρεων είναι το τελευταίο δεκαήμερο .πριν την ανθοφορία (όταν οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι κλειστοί). Είναι η εποχή που τα ακάρεα δημιουργούν μεγάλους πληθυσμούς και ο δεύτερος κρίσιμος χρόνος επέμβασης μετά την πτώση των πετάλων κατά τον σχηματισμό των νεαρών καρπών.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Ο καιρός την Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: