Οικονομία

ΕΤΕ: στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε δωρεά υλικών για τον εξοπλισμό και την ενίσχυση ΜΕΘ.

Η Εθνική Τράπεζα, σε ανακοίνωση της, τονίζει ότι «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις σημερινές πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει η ελληνική κοινωνία, στηρίζει την εθνική προσπάθεια και το δύσκολο έργο του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της κρίσης της δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του ιού COVID-19».

«Για το σκοπό αυτό, μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, προχωρά σε δωρεά 11 σύγχρονων αναπνευστήρων για τον άμεσο εξοπλισμό και την ενίσχυση των αυξανόμενων αναγκών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Οι αναπνευστήρες είναι κατάλληλοι για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά και θα παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας εντός των επόμενων ημερών», αναφέρεται στη συνέχεια της ανακοίνωσης από την Εθνική Τράπεζα.

«Σε μία ώρα σκληρής δοκιμασίας για όλους, η Εθνική Τράπεζα στέκεται δίπλα σε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Στηρίζουμε τη μάχη κατά του κορωνοϊού για τη δημόσια υγεία, την ελληνική κοινωνία, την εθνική προσπάθεια», καταλήγει η ανακοίνωση.