Πολιτική

Το διάγγελμα Μητσοτάκη για τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους πολίτες σχετικά με τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Από τις 6 το πρωί της Δευτέρας 23ης Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, ισχύει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια» δήλωσε ο πρωθυπουργός στο μήνυμα του. «Είναι, ίσως, το τελευταίο βήμα μιας οργανωμένης Δημοκρατικής Πολιτείας. Που, όμως, πρέπει να γίνει εγκαίρως, για να μην γίνει μάταιο. Γιατί ο χρόνος δεν μετριέται, πλέον, σε μέρες, αλλά με ώρες. Και απαιτούνται τολμηρές και γρήγορες πρωτοβουλίες» τόνισε και προσέθεσε:.

«Το Κράτος οφείλει κατά το Σύνταγμα να μεριμνά για την Υγεία των Πολιτών και να παρεμβαίνει όταν η άσκηση της ατομικής ελευθερίας υπερβαίνει τον συνταγματικό της σκοπό και απειλεί την κοινωνία».

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση, είπε ο πρωθυπουργός ο οποίος τόνισε ότι έχει ενημερώσει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς.

«Από αύριο το πρωί, στο δρόμο θα μπορούν να βρίσκονται μόνον όσοι κινούνται προς και από την εργασία τους. Αν κατευθύνονται για να προμηθευτούν τρόφιμα και φάρμακα. Αν επισκέπτονται γιατρό ή πρόσωπο το οποίο χρειάζεται φροντίδα. Και, όσοι ασκούνται ατομικά ή ανά δύο ή συνοδεύουν το κατοικίδιό τους. Τέλος, επιτρέπεται η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, όσων βρίσκονται σε αστικά κέντρα» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Τόνισε ότι «όποιος κυκλοφορεί, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Και ο λόγος της μετακίνησής τους θα πρέπει να βεβαιώνεται: Είτε με έγγραφο του εργοδότη του -αν πρόκειται για μισθωτό- είτε με προσωπική υπεύθυνη δήλωση -σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου. Έχει ήδη υπάρξει μέριμνα ώστε, με απλό και φιλικό για τον πολίτη τρόπο, να μπορεί να λαμβάνεται η σχετική βεβαίωση μέσω διαδικτύου ή με τηλεφωνικό μήνυμα ή ακόμη και να συμπληρώνεται και χειρόγραφα».

Οι συναρμόδιοι υπουργοί θα εξειδικεύσουν τα μέτρα στις 19.00

«Τώρα, είναι η ώρα που το ατομικό ταυτίζεται όσο ποτέ με το συλλογικό: Τώρα είναι η ώρα του πολίτη!» τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:

«Ο κορονοϊός δεν ξεχωρίζει σύνορα ή έθνη, εισοδήματα ή κοινωνικές ομάδες. Απειλεί τον άνθρωπο, όποιος κι αν είναι, όπου κι αν κατοικεί. Απέναντί του, είμαστε όλοι ίσοι.

Μόνο που κάποιοι είναι πιο ευάλωτοι. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς μας. Οι συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα που και αυτοί πρέπει, εν μέσω κρίσης, να βρουν καταφύγιο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν σταμάτησαν οι Έλληνες να αρρωσταίνουν και από άλλες ασθένειες. Και πρέπει να μεριμνήσουμε και γι' αυτούς...

Τώρα είναι η στιγμή να ορθώσουμε όλοι το δικό μας μέτωπο, να ξαναγράψουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Με πρώτη δέσμευση, να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσής του ιού: Ο καθένας από εμάς να πάψει να γίνεται κρίκος μεταφοράς στο διπλανό του...»

Επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο όπλο κατά του αόρατου εχθρού είναι η προσωπική μας συμπεριφορά» και τόνισε:

«Δεν κυκλοφορούμε χωρίς αιτία. Μένουμε σπίτι. Δεν προσβάλλουμε με τη στάση μας εκείνους που μάχονται νύχτα-μέρα στα νοσοκομεία για τη δική μας υγεία.

Γιατί η παραμονή στο σπίτι είναι, στον πυρήνα της, ένα εξόχως δημοκρατικό σύνθημα συλλογικής ευθύνης. Δεν είναι περιορισμός. Αλλά κατάθεση σεβασμού στο σύνολο».