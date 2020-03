Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 15 νεκροί και 624 κρούσματα στην Ελλάδα

Αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός των κρουσμάτων στην χώρα. Κατέληξαν ακόμη δύο ασθενείς. Δεκάδες διασωληνώθηκαν το τελευταίο 24ώρο. Απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοινώνει με διάγγελμα ο Μητσοτάκης.

Απο τον ΕΟΔΥ, ανακοινώθηκαν 94 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας.

Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται σε 624.



Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ το 55,7% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι άνδρες.



Συνολικά 124 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 34 είναι διασωληνωμένοι.



Η πλειονότητα των πολιτών που νοσηλεύονται έχει σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευόμενων είναι τα 64 έτη και των διασωληνωμένων τα 67 έτη.



Οι συμπολίτες μας που έχουν καταλήξει από το νέο ιό είναι 15.



Απο αυτούς, 14 είχαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.



Οι 12 ήταν άντρες και οι 3 γυναίκες.



Ο μέσος όρος ηλικίας των συμπολιτών μας που κατέληξαν ήταν τα 77 έτη.



Τέλος, όπως αναφέρει η ενημέρωση που υπογράφει ο λοιμωξιολόγος, Σωτήρης Τσιόδρας, 19 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ήδη έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση και νέων περιοριστικών μέτρων από την Κυβέρνηση. Στις 18:00 θα υπάρξει τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού που, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες προσανατολίζεται στην καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών.