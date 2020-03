Κοινωνία

Κορονοϊός: Το έγγραφο για την απαγόρευση της κυκλοφορίας

Με ειδικό έγγραφο θα βγαίνουμε από τα σπίτια μας. Το έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας.

Με έγγραφο θα μπορούμε να βγαίνουμε από το σπίτι μας, από τη στιγμή της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Οι ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει ακόμα, ωστόσο το έγγραφο της Πολιτικής Πρόστασα είναι έτοιμο και σε αυτό διαφαίνονται οι έκτακτοι λόγοι για τους οποίους θα μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας.

Μετά το νέο μήνυμα του πρωθυπουργού στις 18:00, θα πραγματοποιηθούν στις 19:00 ανακοινώσεις για νέα μέτρα, στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Ριζαρείου 1, Χαλάνδρι), από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, τον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο.

Με τις ανακοινώσεις θα γίνουν γνωστοί και οι όροι εξόδου, κάθε πότε θα βγαίνουμε δηλαδή από τα σπίτια μας και ποια θα είναι τα μέτρα επιτήρησης.