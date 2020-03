Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: Σκηνές του Στρατού έξω από τον Άγιο Παύλο (εικόνες)

Ως «αίθουσες αναμονής» θα χρησιμοποιούνται οι σκηνές του Στρατού.

Δύο στρατιωτικές σκηνές στήθηκαν έξω από το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου για να λειτουργήσουν σαν «αίθουσες αναμονής» σε εμπύρετα περιστατικά καθώς μπορεί να θεωρούνται «ύποπτα» για κορονοϊό.

Όπως εξήγησε ο διοικητής του νοσοκομείου Αγίου Παύλου Οδυσσέας Κατσάκας, λόγω της χωροταξίας του νοσοκομείου αυτή ήταν η πιο ενδεδειγμένη λύση για να μην έρχονται οι ασθενείς με πυρετό σε επαφή με άλλους ασθενείς.

«Στήθηκαν δύο σκηνές, χωρητικότητας 4 ατόμων έκαστη, από την είσοδο που βρίσκεται από την πλευρά της οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί είναι η είσοδος για το ιατρείο εμπύρετων περιστατικών όπου βρίσκεται μια νοσηλεύτρια και παίρνει θερμοκρασία, το ιστορικό του ασθενούς κτλ. Αν λοιπόν υπάρξει μεγαλύτερη προσέλευση και ο καιρός δεν είναι καλός, τότε οι άνθρωποι αυτοί θα περιμένουν στις σκηνές, όπου θα κάθονται με τέτοιο τρόπο και απόσταση, ώστε να είναι ασφαλείς», εξήγησε ο κ. Κατσάκας.