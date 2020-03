Κοινωνία

Κορονοϊός: Απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας

Στη σκιά της ραγδαίας εξάπλωσης του κορονοϊού, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη λήψη νέων έκτακτων περιοριστικών μέτρων.

Σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Δευτέρας τίθεται η απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών, την οποία ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπό το βάρος της ραγδαίας εξάπλωσης της επιδημίας κορονοϊού στην χώρα μας.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, «Στον δρόμο θα μπορούν να βρίσκονται μόνον όσοι κινούνται προς και από την εργασία τους. Αν κατευθύνονται για να προμηθευτούν τρόφιμα και φάρμακα. Αν επισκέπτονται γιατρό ή πρόσωπο το οποίο χρειάζεται φροντίδα. Και, όσοι ασκούνται ατομικά ή ανά δύο ή συνοδεύουν το κατοικίδιό τους. Τέλος, επιτρέπεται η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, όσων βρίσκονται σε αστικά κέντρα».

Τόνισε ότι «όποιος κυκλοφορεί, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Και ο λόγος της μετακίνησής τους θα πρέπει να βεβαιώνεται: Είτε με έγγραφο του εργοδότη του -αν πρόκειται για μισθωτό- είτε με προσωπική υπεύθυνη δήλωση -σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου. Έχει ήδη υπάρξει μέριμνα ώστε, με απλό και φιλικό για τον πολίτη τρόπο, να μπορεί να λαμβάνεται η σχετική βεβαίωση μέσω διαδικτύου ή με τηλεφωνικό μήνυμα ή ακόμη και να συμπληρώνεται και χειρόγραφα».

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο που θα πρέπει να συμπληρώνετε για να δηλώσετε τη μετακίνησή σας.

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση.