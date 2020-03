Πολιτική

Κορονοϊός: Επικοινωνία Μητσοτάκη – Τσίπρα πριν από το διάγγελμα για την απαγόρευση κυκλοφορίας

Η ενημέρωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τον Πρωθυπουργό. Τι συζητήθηκε κατά τη συνομιλία τους.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, από τον οποίον και ενημερώθηκε για τα νέα προληπτικά μέτρα που επρόκειτο να ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Κατά τη συνομιλία, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την ανάγκη ανάληψης όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ και ζήτησε ενημέρωση τα αποθέματα προληπτικού υλικού προφύλαξης για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και την επάρκεια σε κλίνες ΜΕΘ.