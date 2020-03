Πολιτική

Χαρδαλιάς: Οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση κυκλοφορίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται οι μετακινήσεις. Τα δύο έγγραφα που είναι υποχρεωτικά να συμπληρώνουν οι πολίτες.

Επιβεβλημένη χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, την απαγόρευση κυκλοφορίας που τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Δευτέρας.

Όπως τόνισε, «η απαγόρευση κυκλοφορίας σπάει την αλυσίδα της διασποράς του ιού» και κρατάει τους πολίτες ασφαλείς στα σπίτια τους.

Εξειδικεύοντας τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται οι μετακινήσεις, ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως είναι οι εξής:

Μετάβαση από και προς την εργασία Μετάβαση σε φαρμακείο ή γιατρό Προμήθεια αγαθών, όταν δεν είναι δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση. Μετάβαση σε Τράπεζα, όταν δεν είναι δυνατή η online συναλλαγή Παροχή Βοήθειας σε άνθρωπο που έχει ανάγκη Μετάβαση στον χώρο κάποια τελετής (γάμος, κηδεία, κτλ) Άσκηση - με κατοικίδιο ή όχι – υπό τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν για τις συναθροίσεις. Μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας

Σε κάθε αυτοκίνητο επιτρέπεται να είναι μόνον ο οδηγός και άλλο ένα άτομο.

Ο κ. Χαρδαλιάς διευκρίνισε πως είναι δύο οι τύποι εγγράφων που πρέπει να συμπληρώνουν οι πολίτες για τις μετακινήσεις τους.

Το έγγραφο τύπου Α αφορά τις μετακινήσεις των εργαζόμενων. Συμπληρώνεται μία φορά και πρέπει να αναφέρεται το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία τους.

Το έγγραφο τύπου Β αφορά σε όλες τις υπόλοιπες μετακινήσεις (σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα, κτλ.) και πρέπει να συμπληρώνεται κάθε φορά πριν από την μετακίνηση.

«Το κράτος και ο κοινωνικός ιστός δεν παραλύουν», τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, συμπληρώνοντας πως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ειδικά κατά τις ώρες μετακίνησης των εργαζόμενων.