18 ερωτήσεις-απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας

Ένας απαραίτητος συμβουλευτικός οδηγός για τις μετακινήσεις σας, μετά την επιβολή του έκτακτου μέτρου.

Ερωταπαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την Επικράτεια

Τι σημαίνει απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών και γιατί λαμβάνεται τώρα ως μέτρο;



Η εύκολη μετάδοση και διασπορά του κορονοϊού θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και σε μεγάλη πίεση το σύστημα υγείας που καλείται να παρέχει ταυτόχρονη νοσηλεία σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νοσούντων. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία άλλων χωρών που δεν έλαβαν εγκαίρως δραστικά μέτρα μιλάει από μόνη της. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες δραστηριότητες σπάει την αλυσίδα της διασποράς και μας κρατάει υγιείς στα σπίτια μας ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών, είναι αναγκαίο να γίνει τώρα.

Από πότε τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών;



Από τη Δευτέρα 23/3/2020 στις 6πμ με ισχύ έως τις 6 Απριλίου 2020 και ώρα 6πμ.

Αφορά συγκεκριμένες περιοχές ή όλη την επικράτεια;



Αφορά όλη την ελληνική Επικράτεια χωρίς καμία εξαίρεση.

Υπάρχουν εξαιρέσεις στους πολίτες που οφείλουν να την εφαρμόζουν;



Ναι υπάρχουν εξαιρέσεις. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Σε ποιες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών;



Η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.

β) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σουπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

ε) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

Ποιος και πώς θα ελέγχει την τήρηση των παραπάνω εξαιρέσεων;



Η ελληνική αστυνομία είναι επιφορτισμένη με τους ελέγχους στην κίνηση των πολιτών. Επιπλέον η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχουν όπου χρειάζεται στο ελεγκτικό έργο. Οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και βεβαίωση κίνησης.

Θα υπάρχουν πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται;



Ναι. Για κάθε παράβαση που εντοπίζει θα επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Τι είναι η βεβαίωση κίνησης;



Για τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων δημιουργούνται δυο τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις μετακινήσεις των εργαζόμενων, συμπληρώνεται μια φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του.

Και για τις υπόλοιπες μετακινήσεις που εξαιρούνται τι κάνουμε;



Για τις άλλες περιπτώσεις (μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα κοκ) και για κάθε μεμονωμένη κίνηση οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης.

Μπορώ να δηλώνω εναλλακτικά τις μετακινήσεις μου με άλλο τρόπο (πχ κινητό) ώστε να μην συμπληρώνω χειρόγραφα τις βεβαιώσεις;



Ναι, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας από το κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου κάθε φορά που ο πολίτης εξέρχεται της οικίας του. Σε αυτό το μήνυμα θα πρέπει ο πολίτης να δηλώνει το ονοματεπώνυμο του, τη Διεύθυνση κατοικίας του και τον λόγο που αντιστοιχεί στην έξοδο από το σπίτι (περιπτώσεις β έως η). Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:



X κενό Όνομα κενό Επίθετο κενό Διεύθυνση Κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:



1) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

3) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

4) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

5) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.



Θα λαμβάνετε ως απάντηση:

Μετακίνηση κενό Χ κενό Όνομα Επίθετο κενό Διεύθυνση Κατοικίας

Σε περίπτωση ελέγχου, επιδεικνύετε το SMS μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα.

Αν η εργασία μου βρίσκεται εκτός της πόλης που κατοικώ;



Σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η μετακίνηση εργαζομένου εκτός έδρας θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α’ και Βεβαίωση τύπου Β’).

Και αν κατά την έναρξη ισχύος του περιορισμού μετακινήσεων βρίσκομαι σε άλλο σημείο της Ελλάδας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας μου και πρέπει να επιστρέψω; Θα μου επιτραπεί;



Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί και μια Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος Ε1.

Σε ποιους δημόσιους χώρους δεν επιτρέπεται να πηγαίνω;



Από τη Δευτέρα 23/3 δεν λειτουργούν και απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας επηρεάζει τη λειτουργία όσων επιχειρήσεων έχουν μείνει ανοιχτές έως σήμερα με σχετική απόφαση του κράτους (π.χ. Σούπερ μάρκετ, φούρνοι, φαρμακεία, βενζινάδικα κοκ);



Όχι. Η λειτουργία των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν μείνει ανοικτές συνεχίζεται κανονικά, λαμβάνοντας πλέον αυστηρά υπόψη τις οδηγίες για την κυκλοφορία των εργαζομένων από και προς αυτές.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα συνεχίσουν να λειτουργούν;



Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Ιδιωτικής χρήσεως οχήματα κυκλοφορούν για όλους τους λόγους-εξαιρέσεις που προβλέπονται παραπάνω μόνο με τον οδηγό και έως έναν επιβάτη.

Τι σημαίνουν τα νέα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για τη λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων;



Το κράτος και ο παραγωγικός ιστός δεν παραλύουν. Συνεχίζουν να λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό και με βάση τις οδηγίες που δίνουν οι διοικήσεις κάθε φορέα, υπό το αυστηρό όμως πλαίσιο κανόνων που θέτουν οι νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις μας.

Τι συμβαίνει με ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως τοξικοεξαρτημένοι, Ρομά και άστεγοι;



Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά κάθε περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των καταυλισμών. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, με μέριμνα του δήμου, σε κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε δηλώσει διεύθυνση διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο στην αρμόδια υπηρεσία.