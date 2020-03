Τεχνολογία - Επιστήμη

Oδηγίες για τα sms και τις φόρμες για τις μετακινήσεις (βίντεο)

Ο Γ.Γ. του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αντώνης Τζωρτζακάκης δίνει, μέσω του ΑΝΤ1, αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στο εξής.