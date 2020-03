Πολιτική

Απαγόρευση κυκλοφορίας: οι αντιδράσεις των κομμάτων

Πως σχολιάζουν το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό, από τον οποίον και ενημερώθηκε για τα νέα προληπτικά μέτρα που επρόκειτο να ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Κατά τη συνομιλία, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την ανάγκη ανάληψης όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ και ζήτησε ενημέρωση τα αποθέματα προληπτικού υλικού προφύλαξης για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και την επάρκεια σε κλίνες ΜΕΘ.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή της μεγάλης αυτής περιπέτειας στηρίζει τις προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας για την καταπολέμηση του κορονοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Δίνουμε τη δύσκολη μάχη όλοι και όλες μαζί, με γνώμονα την προστασία των ευάλωτων και όπλο μας την κοινωνική αλληλεγγύη. Ο λαός μας ξέρει να δίνει μάχες και έχει αποδείξει ότι μπορεί να τις κερδίζει.

Πέρα, όμως, από την απαραίτητη ατομική ευθύνη, τον πρώτο λόγο έχει η οργανωμένη πολιτεία και η κυβέρνηση που οφείλει, δίχως καμία άλλη ολιγωρία, να στηρίξει αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης του κορονοϊού. Εδώ δεν χωρούν ρητορικές διαβεβαιώσεις και αόριστες εξαγγελίες, αλλά συγκεκριμένες πράξεις που θα θωρακίσουν σήμερα κιόλας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εκεί που χτυπά η καρδιά και η ψυχή της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Το Κίνημα Αλλαγής, μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, σε μια λιτή ανακοίνωση τονίζει ότι «Το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει κάθε μέτρο που συμβάλλει στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζοντας τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, δήλωσε τα εξής: Η προστασία της δημόσιας υγείας εξασφαλίζεται κυρίως με μέτρα πρόληψης, πρώτ’ απ’ όλα στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, και με την αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας. Αυτό δείχνει και η εμπειρία από άλλες χώρες, όπως η Ιταλία.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει μετακύλιση της κρατικής ανεπάρκειας στην ατομική ευθύνη και η απόδοση της πανδημίας αποκλειστικά σε ατομικές συμπεριφορές, για να μείνουν στο απυρόβλητο οι μεγάλες κρατικές ελλείψεις.

Από αυτή την άποψη το ελάχιστο και αυτονόητο, που έπρεπε ήδη να έχει γίνει, είναι η επίταξη των ιδιωτικών μονάδων και η ένταξή τους στον κρατικό σχεδιασμό, η άμεση προμήθεια των νοσοκομείων με όλα τα αναγκαία μέσα που ζητάνε οι υγειονομικοί. Να ανοίξουν όλες οι ΜΕΘ και να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικών. Να παρθούν μέτρα για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και να εξασφαλιστούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, νοσοκομεία, μέσα μεταφοράς κλπ, που μετατρέπονται σε εστίες διασποράς του ιού.

Μένουμε δυνατοί. Δεν μένουμε σιωπηλοί!

Με αφορμή την απόφαση του Πρωθυπουργού να προβεί σε απαγόρευση των άσκοπων μετακινήσεων, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επισημαίνει τα εξής:

Επιτέλους η Νέα Δημοκρατία συνειδητοποιεί ότι πέρα από την ατομική ευθύνη των Ελλήνων υπάρχει και η πολιτική- κυβερνητική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας.

Ως προς την εν λόγω απόφαση, θεωρούμε πως πρόκειται για ημίμετρα που θα κριθούν στο τέλος. Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές ή λαμβάνεις αποφάσεις γενναίες για να προστατέψεις το σύνολο, ή επιλέγεις ημίμετρα, που θα αλλάξεις στην πορεία, διακινδυνεύοντας ζωές! Ευχόμαστε μόνο τότε να μην είναι αργά για την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Εφιστούμε την προσοχή της Νέας Δημοκρατίας σε αυτά που μένουν ακόμα να γίνουν- και είναι πολλά, αλλά και σε αυτά που ενώ εξήγγειλε ότι θα γίνουν, δεν έγιναν! Η απαγόρευση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας του ΚΕΕΡΦΑ εχθές στο Σύνταγμα, η εντολή για διακοπή οχλήσεων των πολιτών από τις εισπρακτικές εταιρείες, οι έλεγχοι για σφράγιση και συλλήψεις των παρανόμως λειτουργούντων τζαμιών, η μεταφορά λαθρομεταναστών στην ενδοχώρα χωρίς κανένα υγειονομικό έλεγχο, η καθυστέρηση στις προσλήψεις ιατρικού δυναμικού, η συνεχής είσοδος λαθρομεταναστών στη χώρα, είναι μόνο μερικά από τα λάθη της Κυβέρνησης σε ένα ζήτημα που κάθε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επαναλαμβάνει πως αυτή τη στιγμή, προχωράμε ενωμένοι, αλλά και σε επαγρύπνηση, προκειμένου να διασφαλίσουμε το συμφέρον και την υγεία όλων μας!