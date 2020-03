Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: στο καλό σενάριο, έρχεται “ανάσα” τον Μάιο και νέο “κύμα” τον Σεπτέμβριο!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ζοφερές οι εκτιμήσεις του Καθηγητή του LSE για την πορεία της επιδημίας. Γιατί κάνει λόγο για δύσκολες ηθικές και κοινωνικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.