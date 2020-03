Κόσμος

Κορονοϊός: 651 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία

Περιορίστηκε ελαφρά η αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στη γειτονική μας χώρα.

Άλλοι 651 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από τον COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε 5.476.

Παράλληλα καταγράφηκαν 5.560 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 59.138.

Την ίδια ώρα, 7.024 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Το Σάββατο το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ανερχόταν σε 53.578 και των νεκρών συνολικά σε 4.825, ενώ 6.072 άνθρωποι είχαν ιαθεί.

Σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 3.009 ασθενείς και, συνολικά 19.846 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 23.783 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά κρούσματα είναι 27.206 και οι νεκροί 3.456. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 7.555 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 816 . Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 5.122, και 169 οι νεκροί.

Σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο, καταγράφεται μικρός περιορισμός τόσο στην αύξηση του αριθμού των θανάτων, όσο του συνόλου των κρουσμάτων.