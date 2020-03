Κόσμος

Κορονοϊός: σε καραντίνα η Μέρκελ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η καγκελάριος ήρθε σε επαφή με γιατρό που νοσεί.

Σε καραντίνα κατ΄οίκον θα τεθεί από σήμερα η καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ, καθώς, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπός της, Στέφεν Ζάιμπερτ, ένας γιατρός με τον οποίο ήλθε σε επαφή την περασμένη Παρασκευή, βρέθηκε στο μεταξύ θετικός στον κορονοϊό.

Όπως διευκρίνισε ο Στέφεν Ζάιμπερτ, η καγκελάριος ενημερώθηκε σχετικά, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις της για τα αυστηρότερα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών.