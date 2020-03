Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: προς αναβολή λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Φαντάζει απίθανο να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2020.

Θέμα ωρών θεωρούν τα ξένα ΜΜΕ την ανακοίνωση αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Η διαρκής επιδείνωση της πανδημίας του κορονοϊού και τα αυστηρά μέτρα περιορισμού που έχουν ληφθεί από πολλές χώρες, σε όλο τον κόσμο, υποχρεώνει τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να αλλάξει στάση.

Η ΔΟΕ αναμένεται να δώσει προθεσμία περίπου ενός μηνός, προκειμένου να συμφωνηθούν με τους διοργανωτές νέες ημερομηνίες, που φαντάζει απίθανο να οριστούν μέσα στο 2020.