Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Νέα έκτακτη ειδοποίηση στα κινητά για την απαγόρευση κυκλοφορίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Συναγερμός” σήμανε στα κινητά τηλέφωνα λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Κυριακής, με τις έκτακτες οδηγίες.

Λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Κυριακής ήχησε ξανά ο γνώριμος πλέον συναγερμός στα κινητά τηλέφωνα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έστειλε νέα έκτακτη ειδοποίηση.

Αυτήν τη φορά, ενημέρωσε τους πολίτες για την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας, με στόχο να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού (COVID-19) στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως τίθεται σε ισχύ από τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα το μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα έγραφε:

«Από αύριο Δευτέρα στις 6:00 π.μ. ισχύει αυστηρός περιορισμός κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα.

Μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο με άδεια για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών ή για εργασία.

Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς».

Το μήνυμα ήταν γραμμένο και στην αγγλική γλώσσα.