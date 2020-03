Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καραγεωργόπουλος στον ΑΝΤ1: αυξημένη ήδη η πίεση στα νοσοκομεία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για επιθετική διασπορά του ιού στην κοινωνία κάνει λόγο ο Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, λέγοντας ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν σημαντικά.