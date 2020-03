Κόσμος

Ντοκουμέντα στον ΑΝΤ1: Έλληνες εγκλωβισμένοι στην Λατινική Αμερική λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Βίντεο από τους έρημους δρόμους του Περού. Τι λένε για τα αυστηρά μέτρα και τους περιορισμούς. Ελληνίδα περιγράφει την περιπέτεια διαφυγής από την Γουατεμάλα.