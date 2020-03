Κόσμος

Κορονοϊός: μεγαλώνει ο κατάλογος των θυμάτων στην Τουρκία

Ο Υπουργός Υγείας της γειτονικής χώρας, ανακοίνωσε 289 νέα κρούσματα. Πόσοι είναι οι νεκροί.

Ο αριθμός των θανάτων από τον κορονοϊό στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 9 για να ανέλθει σε 30 σήμερα.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 289 για να ανέλθει σε 1.256 κρούσματα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι έχουν γίνει συνολικά 20.345 διαγνωστικά τεστ.