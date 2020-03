Κόσμος

Κορονοϊός: εκατόμβη νεκρών μέσα σε μια μέρα στις ΗΠΑ

Στις πολιτείες της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, τα περισσότερα θύματα.

H πανδημία του κορονοϊού σκότωσε περισσότερους από 100 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες 24 ώρες, αυξάνοντας σε 389 τον αριθμό των νεκρών σήμερα, από 278 που ήταν την ίδια ώρα χθες, Σάββατο, σύμφωνα με καταμέτρηση του αμερικανικού Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Οι πολιτείες της Νέας Υόρκης (114 νεκροί), της Ουάσινγκτον (94 νεκροί) και της Καλιφόρνιας (28 νεκροί) είναι οι εστίες της επιδημίας που έχει μολύνει τουλάχιστον 30.000 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες.