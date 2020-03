Οικονομία

ΕΛΤΑ: Οδηγίες για την πληρωμή συντάξεων

Με αυξημένα μέτρα για την προστασία από τον COVID-19 θα γίνει η πληρωμή των συντάξεων. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοίνωσαν μέτρα για την προστασία των συνταξιούχων και των ταχυδρομικών υπαλλήλων κατά την πληρωμή των συντάξεων, που θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Τρίτη 24 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, η πληρωμή των συντάξεων θα πραγματοποιείται απαραίτητα σε ανοικτό χώρο (εκτός της οικίας του δικαιούχου ή, σε περιπτώσεις αγροτικών οικισμών, σε κάποιο δημόσιο χώρο που θα οριστεί ως σημείο πληρωμής, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές), τηρώντας την απαραίτητη απόσταση του ενός μέτρου, ενώ, για την υπογραφή, απαιτείται στυλό του συνταξιούχου.

Για την είσπραξη της σύνταξής τους, τα ΕΛΤΑ προτρέπουν τους συνταξιούχους να είναι εφοδιασμένοι με μάσκα και γάντια και να τηρούν τα ατομικά μέτρα προστασίας. Σημειώνεται ότι οι ταχυδρόμοι έχουν ήδη λάβει αναλυτικές οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας και την λήψη μέτρων ατομικής προστασίας.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ζητούν την κατανόηση των συνταξιούχων και τη συνεργασία τους με βάση τις υποδείξεις, κυρίως για τη δική τους προστασία.

Παρά την πανδημία, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα διασφαλίσουν ότι 369.000 πολίτες θα λάβουν κανονικά τις συντάξεις τους σε όλη την ελληνική επικράτεια, επιτελώντας τον κοινωνικό τους ρόλο, φροντίζοντας, παράλληλα, για την προστασία της υγείας τόσο των εργαζομένων τους όσο και της ευπαθούς ομάδας των συνταξιούχων.