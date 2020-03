Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: το Facebook δωρίζει 720000 μάσκες από το αποθεματικό του

Οι μάσκες είχαν αγοραστεί την περίοδο των μεγάλων πυρκαγιών στην Καλιφόρνια και θα δοθούν σε εργαζόμενους στον τομέα υγείας.

Ο επικεφαλής του Facebook Inc, Μαρκ Ζούκερμπεργκ δήλωσε σήμερα ότι η εταιρία μέσων κοινωνικής δικτύωσης δώρισε από το αποθεματικό της για έκτακτες καταστάσεις 720.000 μάσκες ώστε να παράσχει στους εργαζόμενους στον τομέα υγείας περισσότερο προστατευτικό εξοπλισμό.

"Για να βοηθήσει, το Facebook δώρισε από το αποθεματικό μας για έκτακτες καταστάσεις 720.000 μάσκες που είχαμε αγοράσει σε περίπτωση που συνεχίζονταν οι πυρκαγιές", δήλωσε ο Ζάκερμπεργκ σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η εταιρία εργάζεται επίσης για τον "εφοδιασμό με πολύ περισσότερες δωρεές".

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται η ζήτηση για μάσκες προστασίας της αναπνοής λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, καθώς το αμερικανικό υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, μέσα στους επόμενους 18 μήνες, σκοπεύει να αγοράσει 500 εκατομμύρια μάσκες για τα Στρατηγικά Εθνικά Αποθέματα, δηλαδή τον εφοδιασμό του κράτους με φάρμακα και ιατρικές προμήθειες.