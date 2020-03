Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται υπό την επιρροή του Δία με τον οποίο συναντήθηκαν την Παρασκευή, σήμερα έχει ραντεβού με τον Πλούτωνα.

ΚΡΙΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου τον Άρη να συναντάει τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω ο τομέας της καριέρας σου και το εργασιακό σου περιβάλλον γενικότερα γίνεται ένα πεδίο ευκαιριών όπου μπορείς να μεγαλουργήσεις ή ένα ναρκοπέδιο που μία σου μόνο κίνηση αρκεί για να δημιουργήσει κλίμα πολέμου. Το σίγουρο είναι ότι αυτές εδώ τις μέρες ο φόβος δεν είναι ένα συναίσθημα που σε αφοπλίζει ή σε περιορίζει. Αντίθετα, είναι σαν κάποιος να σου πατάει τον κάλο και να θες να τους δείξεις τη δύναμη σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Άρης και Πλούτωνας συναντιούνται σήμερα στον Αιγόκερω με αποτέλεσμα να προκύπτουν νομικά ζητήματα ή ακόμα και κάποιες νομικές εξελίξεις, οι οποίες ήταν απαραίτητες προκειμένου να ξεδιαλύνουν κάποιοι προβληματισμοί που μπορεί να είχες είτε σε κάποια σχέση, είτε σε κάποια επαγγελματική υπόθεση. Όταν λέω σχέση, δεν εννοώ ότι σώνει και ντε παίρνεις διαζύγιο, αλλά π.χ. ότι έχεις πρόβλημα με το γείτονα που αφήνει το σκύλο του να λερώνει το μπαλκόνι και δεν το καθαρίζει και αναγκάζεσαι να βρεις λύση μέσω των αρμόδιων Αρχών.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τον Άρη να συναντάει τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω το δίλημμα είναι ένα: “έρωτα ή πόλεμο;”... Είναι καθαρά στη δική σου ευχέρεια να αποφασίσεις αν τα οποία θέματα προκύψουν στη σχέση σου θα τα διαχειριστείς σαν μεγάλος άνθρωπος που έχει την ωριμότητα και να διαχειριστεί το θυμό του και να υπερασπιστεί τα “σύνορα” του ή αν θα τα αφήσεις να αποδειχτούν ατομικές βόμβες ικανές να αφήσουν πίσω τους κρανίου τόπο. Πες ότι είσαι Υπουργός Άμυνας και τα τουρκικά μαχητικά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο σου. Τα ρίχνεις ή βρίσκεις τρόπο να γνωρίσεις τους…”πιλότους”; Με πιάνεις;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τους Άρη και Πλούτωνα να συναντιούνται απέναντί σου στο ζώδιο του Αιγόκερω πρέπει να καταλήξεις στο κατά πόσο αυτός που έχεις απέναντί σου είναι φίλος ή εχθρός. Και θα μου πεις “και πως θα μπορώ να είμαι σίγουρη/σίγουρος κυρά Κατερίνα μου;”. Η απάντηση είναι ότι πολλές φορές δεν υπάρχει τρόπος να είμαστε σίγουροι για τους άλλους και μάλιστα δεν είναι αυτό το σημαντικό. Σημασία έχει το κατά πόσο εμείς θέλουμε να τους δούμε θετικά κι αν πιστεύουμε ότι χωράνε στη ζωή μας ή αν έχουμε ανάγκη να κατασκευάζουμε έναν εχθρό, για να μπορούμε να ξεσπάμε το θυμό μας. Όχι επειδή του αξίζει, αλλά σαν εξιλαστήριο θύμα, επειδή δεν έχουμε τη δύναμη να τα βάλουμε με το πραγματικό πρόβλημα.

ΛΕΩΝ: Με τη σύνοδο του Άρη με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω αποφασίζεις να κινηθείς δυναμικά και να αναλάβεις δράση προκειμένου να εκμεταλλευτείς τις περιστάσεις και να επωφεληθείς σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου ή τους συναδέλφους σου στη δουλειά. Προσπάθησε να μην παρασυρθείς σε λάθη που μπορεί να οφείλονται στον εγωισμό σου, γιατί το ίδιο το σύστημα μπορεί να σε πετάξει εκτός. Επίσης, αν υπάρχει κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον μέσα από τη δουλειά, καλό θα ήταν να μην του επιτρέψεις να επηρεάσει την απόδοση σου, ούτε και τα σχόλια του περιβάλλοντος σου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Παρθένε μου, καταλαβαίνω ότι τα προηγούμενα χρόνια πιέστηκες αρκετά και οι απογοητεύσεις μπορεί να διαδέχτηκαν η μία την άλλη, όχι όμως επειδή βρήκες παπά να θάψεις καμπόσους… Ειδικά αυτές εδώ τις μέρες που Άρης και Πλούτωνας δυναμιτίζουν τα πράγματα στα ερωτικά σου προσπάθησε να έχεις συναίσθηση των “θέλω” και των ορίων σου, γιατί η δίψα σου να περάσεις καλά μπορεί να σε ωθήσει σε εγωιστικές συμπεριφορές και να αγνοήσεις τον άλλον που μπορεί να έχεις δίπλα σου. Δεν είναι κακό να χαρείς τη ζωή σου όπως εσύ πιστεύεις ότι είναι καλύτερο για σένα, αρκεί να μην εκμεταλλεύεσαι την εμπιστοσύνη κάποιων.

ΖΥΓΟΣ: Η σύνοδος του Άρη με τον Πλούτωνα είναι πιθανό να ανασύρει συναισθήματα για κάποιον που νόμιζες ότι είχες θάψει για τα καλά εδώ και χρόνια. Με κάποιο τρόπο φαίνεται ότι ξαναμπαίνει στη ζωή σου και το ερώτημα είναι: μπορεί να αναστηθεί παίρνοντας σάρκα και οστά ή μπαίνει σαν φάντασμα και στοιχειώνει στη ζωή σου; Επειδή η Δευτέρα Παρουσία δεν ξέρουμε αν υπάρχει καν και σίγουρα δεν έχει έρθει ακόμα, οι πιθανότητες είναι με το δεύτερο σενάριο. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην παγιδευτείς στον εγωισμό σου που μπορεί να διψάει για εκδίκηση ή που προσπαθεί να γιατρέψει τις πληγές του γυρνώντας το χρόνο πίσω. Όταν χτυπάμε δεν γυρνάμε το χρόνο πίσω για να αποφύγουμε το χτύπημα, απλά το φροντίζουμε…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Πολύ σημαντικές αυτές εδώ οι μέρες για σένα αφού συναντιούνται ο παραδοσιακός και ο σύγχρονος κυβερνήτης σου ή αλλιώς ο Άρης και ο Πλούτωνας. Μπορείς λοιπόν να τις εκμεταλλευτείς για να πετύχεις πολλά, αφού ασκείς μια γοητεία που είναι ικανή να στείλει το βουνό στον Μωάμεθ κανονικά. Κοινώς, δε χάνεις! Μιλάμε για δύναμη και όπως κάθε άλλη δύναμη είναι στο χέρι σου αν θα τη χρησιμοποιήσεις θετικά, για να κάνεις σημαντικές γνωριμίες και συμφωνίες ή αν θα την εκμεταλλευτείς εγωιστικά, πράγμα που στη συνέχεια θα αποδειχτεί σαν το λάκκο που έσκαψες μόνος σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τη σύνοδο του Άρη με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω η ερωτική σου ζωή γίνεται πιο έντονη και πιο παθιασμένη. Το θέμα είναι κατά πόσο είσαι σε θέση να διαχειριστείς την ανάγκη σου για έλεγχο και την κτητικότητα σου, τα οποία και τα δύο μπορεί να οφείλονται στις ανασφάλειες σου και στο γεγονός ότι κάποιες φορές υποτιμάς τον εαυτό σου και τα όσα προσφέρεις στη σχέση σου. Από την άλλη αυτή εδώ η βδομάδα ξεκινάει με αποφασιστικότητα για να διαχειριστείς σωστά τα οικονομικά σου και είναι σίγουρο ότι μπορείς να τα καταφέρεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σύνοδος του Άρη με τον Πλούτωνα είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόσουν για να πετύχεις τους στόχους σου. Με ένα μαγικό τρόπο τα πράγματα γίνονται όπως ακριβώς τα θέλεις, ενώ ειδικά στα ερωτικά σου η γοητεία σου είναι ακαταμάχητη. Σαν παραμύθι δεν ακούγονται όλα αυτά; Έτσι είναι… Μόνο που σ’ αυτό το παραμύθι ο πρίγκηπας γίνεται βάτραχος σε μια στιγμή, αν αντί να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την εύνοια με αρμονικό τρόπο προσπαθήσει να ικανοποιήσει τα “θέλω” και τις απαιτήσεις του, χωρίς να υπολογίζει τους ανθρώπους γύρω του.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αυτές εδώ οι μέρες μπορεί να αποδειχτούν πολύ χρήσιμες για σένα, αφού αν εκμεταλλευτείς τη διαίσθηση σου και αν λειτουργήσεις υπεύθυνα μπορείς να ξεκολλήσεις από κάποιες καταστάσεις που τα προηγούμενα χρόνια κατέληξαν να σε φοβίζουν και να σε κάνουν να νιώθεις εγκλωβισμένος. Κάτι πρέπει να τελειώσει για να μπορέσει να γεννηθεί κάτι καινούργιο. Ακόμα κι αν εσύ δεν τολμάς να πάρεις πρωτοβουλίες, συμβαίνουν πράγματα στο παρασκήνιο που θα σε παρασύρουν…Ένας “απαγορευμένος” έρωτας είναι πιθανόν να φέρει κοσμογονικές αλλαγές στη ζωή σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Με τον Άρη να συναντάει τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω μια φιλική σχέση σου είναι πιθανό να βγάλει ζητήματα πάθους και ζήλειας. Το ερωτικό στοιχείο μπορεί να σας μπερδέψει και τους δύο και να σας βάλει σε μια διαδικασία να προσπαθήσετε να κρίνετε με τη λογική κατά πόσο μπορείτε να του επιτρέψετε να εξελιχθεί ή αν προσβάλει την ανιδιοτελή σχέση που πιστεύατε ως τώρα ότι είχατε. Εγώ απλά να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ανιδιοτελείς σχέσεις δεν υπάρχουν, εντάξει;

Πηγή: astrologos.gr